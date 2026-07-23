Vota y opina: ¿te han convencido las explicaciones de Zapatero sobre su presunta implicación en el rescate de Plus Ultra?

José Luis Zapatero, en el programa de TVE de «Mañaneros», da explicaciones sobre su papel en el caso de Plus Ultra

«Estoy convencido de mi inocencia». Así de claro ha sido Zapatero tras ser preguntado por su presunta implicación en el rescate de Plus Ultra. El expresidente del Gobierno ha concedido este jueves su primera entrevista tras su declaración ante la Audiencia Nacional, en la que ha defendido que no habló «con nadie de la SEPI ni del Gobierno» acerca del rescate de la compañía y que las declaraciones de Julio Martínez son «una estrategia de defensa». En cuanto a las joyas incautadas de su despacho, se ha limitado a decir que «no podíamos imaginar ese valor» —fueron tasadas de forma preliminar en 1,3 millones de euros—, sin aclarar su origen.

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