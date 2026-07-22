Sánchez ordena defender a Zapatero, pero evita respaldarlo ante la prensa

La orden del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sus ministros es clara: seguir apoyando a José Luis Rodríguez Zapatero pese a la declaración del empresario Julio Martínez, que le implica en el cobro de comisiones por el rescate de Plus Ultra, y al hallazgo de joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros en su caja fuerte. Pero Sánchez evitó este miércoles el contacto con la prensa para explicitar ese respaldo. El jefe del Ejecutivo compareció desde el puesto de mando instalado en Tamajón (Guadalajara) para coordinar las labores frente al incendio declarado en La Mierla, pero no aceptó preguntas de los periodistas. A su lado estaba el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el barón socialista más crítico con la posición del Gobierno ante los casos de corrupción.

El jefe del Ejecutivo mantiene su respaldo al expresidente y, aunque algunos sectores del PSOE cuestionan esa estrategia tras las últimas revelaciones, este miércoles hubo cierre de filas. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, una de los más próximos tanto a Sánchez como al propio Zapatero, aseguró que el rescate de Plus Ultra cumplió «todos» los requisitos y superó los informes preceptivos de «cinco o seis organismos oficiales», por lo que fue «una operación correcta».

El Gobierno resta trascendencia a la declaración de Julio Martínez. López la calificó de «versión de una parte» y añadió que «evidentemente, el señor Zapatero tendrá que dar la suya». «Yo, desde luego, tengo que seguir diciendo lo mismo: conozco a José Luis Rodríguez Zapatero desde hace muchos años y he tenido el orgullo y el privilegio de trabajar con él, y jamás he visto nada, ningún comportamiento, que no fuera absolutamente respetable», indicó.

Morant apunta a Donald Trump

También la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, respaldó a Zapatero al asegurar que sigue creyendo en su inocencia y que «será reconocido toda la vida como el presidente de los derechos» en España, mientras que «otros siguen siendo los nostálgicos del franquismo». Morant justificó también que el exjefe del Ejecutivo no haya dado todavía una explicación en sede judicial sobre el origen de sus joyas, frente a la «estrategia de defensa repentina que hemos visto de Julio Martínez».

La ministra insistió, además, en vincular los problemas judiciales del expresidente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar que hay «casualidades que son sospechosas». «Y una de ellas es que Donald Trump tiene una inquina particular contra nuestro país y contra nuestro presidente, y lo ha demostrado en muchísimas ocasiones», dijo. Cuestionó que hayan llegado «informaciones contra el presidente Zapatero obtenidas tras clonar el móvil de un ciudadano venezolano, justamente cuando el Gobierno de España ha defendido la paz frente al genocidio y frente a la guerra de Estados Unidos contra Irán».

Otros tres ministros, Arcadi España, Jordi Hereu y Ángel Víctor Torres, defendieron también a Zapatero y apelaron a la presunción de inocencia.