Restablecida gradualmente la conexión AVE entre Madrid y Barcelona tras un incendio en Mejorada del Campo próximo a la vía

Trenes de alta velocidad detenidos en la estación de Atocha de Madrid, en una imagen de archivo. FERNANDO VILLAR | EFE

Un incendio declarado en las inmediaciones de la infraestructura ferroviaria en San Fernando de Henares ha obligado este jueves a interrumpir la circulación de los trenes de alta velocidad entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares, afectando a las conexiones entre Madrid y Barcelona. Renfe informó de que los trenes permanecían «detenidos» a la espera de que finalicen las labores de extinción y de que pueda restablecerse la circulación con seguridad.

A su vez, fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid indicaron que en el operativo trabajaban efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Según estas mismas fuentes, el incendio no reviste una especial gravedad, aunque la proximidad de las llamas a la infraestructura ferroviaria obligó suspender temporalmente el tráfico ferroviario por motivos de seguridad.

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Adif, a través de un comunicado en X, ha informado de que la incidencia queda «finalizada» al haber extinguido el fuego y quedar reconocida la infraestructura. Los trenes recuperan sus trayectos habituales y frecuencias de paso «de manera gradual».

La incidencia ha provocado retrasos y afectaciones durante más de media hora en los servicios de alta velocidad que enlazan la capital con Barcelona, mientras quedaban a la espera de que los servicios de emergencia den por controlado el incendio y autoricen la reanudación del servicio.