Opinión | 25 artigos para entender Galicia

Restablecida gradualmente la conexión AVE entre Madrid y Barcelona tras un incendio en Mejorada del Campo próximo a la vía

C.P.S. MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Trenes de alta velocidad detenidos en la estación de Atocha de Madrid, en una imagen de archivo.
Trenes de alta velocidad detenidos en la estación de Atocha de Madrid, en una imagen de archivo. FERNANDO VILLAR | EFE

Adif da por finalizada la incidencia al quedar extinguido el fuego y reconocida la estructura

23 jul 2026 . Actualizado a las 16:38 h.

Un incendio declarado en las inmediaciones de la infraestructura ferroviaria en San Fernando de Henares ha obligado este jueves a interrumpir la circulación de los trenes de alta velocidad entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares, afectando a las conexiones entre Madrid y BarcelonaRenfe informó de que los trenes permanecían «detenidos» a la espera de que finalicen las labores de extinción y de que pueda restablecerse la circulación con seguridad.

A su vez, fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid indicaron que en el operativo trabajaban efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Según estas mismas fuentes, el incendio no reviste una especial gravedad, aunque la proximidad de las llamas a la infraestructura ferroviaria obligó suspender temporalmente el tráfico ferroviario por motivos de seguridad.

Adif, a través de un comunicado en X, ha informado de que la incidencia queda «finalizada» al haber extinguido el fuego y quedar reconocida la infraestructura. Los trenes recuperan sus trayectos habituales y frecuencias de paso «de manera gradual».

La incidencia ha provocado retrasos y afectaciones durante más de media hora en los servicios de alta velocidad que enlazan la capital con Barcelona, mientras quedaban a la espera de que los servicios de emergencia den por controlado el incendio y autoricen la reanudación del servicio.