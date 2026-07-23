La oposición catalana abronca a Illa en el ecuador de su mandato

El presidente de Cataluña, Salvador Illa, durante su intervención en el pleno del Parlamento para dar cuenta del cambio de titular en la Consejería de Derechos Sociales e Inclusión. Alejandro Garcia | EFE

A punto de alcanzar el ecuador de su mandato, el socialista Salvador Illa tuvo que afrontar este miércoles una de las jornadas más críticas hacia su gestión. En el último pleno de control en el Parlamento catalán, la oposición, encabezada por Junts, elevó el tono de sus diatribas, culpando al Ejecutivo del PSC de la falta de inversión del Estado en Cataluña. La diputada Mónica Sales recriminó a Illa que «calle y acepte» lo que entiende que es una «humillación» hacia la comunidad, y le emplazó a ser «exigente» con el presidente del Gobierno, si coinciden en vacaciones.

«En vez de pedirle fotografías, lo que debe pedirle es que pague lo que nos debe», le soltó. El presidente de la Generalitat admitió que «existe un problema con la ejecución de las inversiones del Gobierno en Cataluña», que se sitúa en torno al 10 % de media en los últimos años. Illa reclamó a Junts que apoye en el Congreso el consorcio de inversiones pactado con Esquerra, «que es una forma de solucionarlo», dijo.

Sin recepción a los mundialistas

La celebración del Mundial de fútbol también fue motivo de una agria polémica por la ausencia de recepción oficial a los nueve integrantes catalanes de la selección. El popular Alejandro Fernández animó a Illa «a rectificar, porque han sido parte fundamental del triunfo». Este le respondió que se ofreció a recibirlos en la sede de la Generalitat: «Y no han querido venir».