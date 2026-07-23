Ocho trabajadores heridos, dos de ellos graves, tras una explosión de gas en las obras del Metro de Barcelona

Los Bombers de Barcelona actuando sobre el incendio en el metro que ha dejado ocho heridos Lorena Sopêna | EUROPAPRESS

Ocho trabajadores han resultado heridos este miércoles por la noche, dos de ellos de gravedad, tras producirse una deflagración de gas en las obras de accesibilidad de la estación de Metro de Plaza de Sants, en Barcelona. El incidente se ha producido a las 22.50 horas, después de que una tubería de gas resultara dañada durante los trabajos. El escape se había detectado sobre las 14.40 horas en el marco de las obras de accesibilidad de la estación de la línea 5. Desde ese momento, se activaron los protocolos de seguridad y los Bombers de Barcelona se desplazaron al lugar junto a efectivos de la compañía suministradora de gas para controlar la incidencia. También se cortó el tráfico y se aseguró la zona de forma preventiva.

Durante las labores de reparación de la conducción se produjo la deflagración. Los dos heridos graves a causa del suceso fueron trasladados al Hospital Vall d'Hebron junto a otros dos pacientes con pronóstico menos grave, mientras que otro en la misma situación médica y tres leves fueron evacuados al Hospital Clínic. El SEM activó ocho ambulancias para atender el suceso.

Los Bombers de Barcelona trabajaron en lugar de la deflagración pasada la medianoche con nueve dotaciones para extinguir el incendio, mientras que la Guardia Urbana estableció un perímetro de seguridad en la zona.