El Gobierno propone a Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo de la ONU

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, compareciendo en el Congreso Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El Gobierno ha propuesto a Yolanda Díaz, actual ministro de Trabajo, para optar a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de promover el trabajo decente, los derechos laborales y la justicia social en todo el mundo, según han anunciado desde la Moncloa. De resultar elegida, la vicepresidenta segunda sería la primera española y la primera mujer en dirigir el organismo de la ONU.

Pedro Sánchez se ha hecho eco de la noticia a través de su cuenta de X, en la que ha expresado que es un «honor» anunciar esta candidatura. «Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social», ha manifestado, añadiendo que Díaz «ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España».

Así, el presidente ha concluido que la «experiencia, trayectoria y vocación de consenso» de la vicepresidenta «la convierten en una excelente candidata para liderar la OIT».

El consejo de administración de la OIT realizará sesiones privadas con los candidatos el próximo 9 de noviembre y la votación secreta se realizará el 16 de noviembre. Tras esto, el mandato del nuevo director general comenzará el 1 de octubre de 2027, según indican desde Europa Press. En caso de ser elegida, Yolanda Días asumiría el cargo después de las elecciones generales del 2027, que se celebrarán previsiblemente en verano del mismo año. La actual vicepresidenta segunda ya descartó participar en ellas.

Yolanda Díaz asume su candidatura «con orgullo y responsabilidad»

«La OIT es la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas», ha dicho Yolanda Díaz este jueves en su cuenta de la red social Bluesky, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara su candidatura. Un mensaje en el que ha indicado que asume «con orgullo y una responsabilidad enorme» su candidatura.

En su mensaje, Díaz sitúa los principales retos para el mundo laboral en la inteligencia artificial, el cambio climático y las nuevas formas de trabajar en plataformas digitales, que «están transformando las empresas y el trabajo a toda velocidad». Asimismo, asegura que «necesitamos una OIT fuerte, moderna, del lado de las personas trabajadoras, de las empresas, que impulse los derechos de las mujeres y defienda con pasión el multilateralismo y los grandes acuerdos para el siglo XXI» .

¿Qué es la Organización Internacional del Trabajo?

La Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919 y primera agencia especializada de las Naciones Unidas, reúne a gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos de sus 187 Estados miembros. Su estructura tripartita la convierte en una institución única dentro del sistema internacional y en el principal foro para la elaboración de normas laborales, la promoción del empleo, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social.

Con esta candidatura, España aspira a reforzar una institución clave para afrontar los desafíos del mercado de trabajo en un contexto de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y medioambientales, reforzando el papel de la OIT como referente mundial en la defensa del trabajo decente y la justicia social. España es el país del mundo que más convenios ha firmado con la OIT (141), muestra de su compromiso con la institución.