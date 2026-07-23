La fiscala de Violencia sobre la Mujer rechaza que existan fallos en VioGén

La fiscala María Eugenia Prendes, en una imagen de archivo. EUROPA PRESS

La fiscala de Sala Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer, María Eugenia Prendes, negó en una entrevista en la cadena Ser que existan fallos en el sistema VioGén de protección contra la violencia machista en España, tras los dos últimos asesinatos de estas características vividos en poco más de 24 horas en Antequera (Málaga) y Alameda de la Sagra (Toledo). Existía un posible caso en Benahavís, también en la provincia malagueña, aunque se descartó que se trate de un crimen por violencia machista. La Guardia Civil prosigue con la búsqueda del presunto asesino, aunque determinó que este conocía a la víctima pero no eran ni pareja ni expareja.

«Hay períodos de convivencia intensificada donde puede existir un mayor riesgo, pero insistimos también en que el mayor peligro ocurre en etapas de ruptura, que ya venían gestándose anteriormente, y aquí es cuando de repente se dispara. En estos períodos hay que reforzar la vigilancia a nivel institucional, pero también a nivel individual», destacó la fiscala. Prendes hizo hincapié en la necesidad de que la víctima sea consciente del peligro que corre, aunque añadió que es complejo llegar a este punto en determinados contextos. «La causa real es esa desigualdad, ese problema estructural, y esa idea de control y dominación que advertimos en toda violencia machista. Cuando la mujer pretende romper con esa sumisión es cuando se dispara el riesgo», destaca. El período vacacional, añadió la fiscala, es una etapa crítica. En una salida del entorno de la víctima, esta pierde confianza y su red de seguridad. Cualquier agresión sucede fuera de su espacio, y cuenta con menos recursos para hacerle frente. «Esa persona se queda mas aislada de su entorno habitual», contó.

El presunto asesino de Alameda de la Sagra ya está en prisión provisional. El agresor de Antequera se quitó la vida desde la muralla de la ciudad. Este miércoles, centenares de personas despidieron a la víctima desde la plaza de San Sebastián del municipio malagueño. Familiares de la mujer asesinada criticaron que no se pusieran impedimentos al levantamiento de la orden de alejamiento. «No hay un protocolo que diga, una hora después... ‘¿María, tú has venido por voluntad propia?», destacó un familiar, según una grabación de Europa Press. Prendes aclaró que, aunque la víctima pida la cancelación de las medidas, tanto la propia Fiscalía como el Juzgado especializado pueden negarse y solicitar una actualización del expediente en VioGén a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero aclaró: esta petición no es impuesta, ni existen protocolos que así lo reflejen. «Lo que haría como medida de prevención es que, antes de dejar que la orden de protección cese, pedir una evaluación actualizada del riesgo», remarcó la fiscala.

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Por otro lado, el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género Miguel Lorente aseguró a Efe que cuenta con estadísticas que alertan de que, durante la celebración de campeonatos internacionales de fútbol como el Mundial o la Eurocopa aumentan los casos de violencia de género. Lorente estableció una media al alza del 30 %. «No es que el maltratador se inicie en la violencia por un partido, está en esa violencia, y es una victoria o una derrota la que hace que se incremente el número de casos», aclaró.

Condena de 20 años de cárcel

La Audiencia Provincial de Almería condenó a 20 años de prisión a José T. V. por asesinar de 49 puñaladas a su mujer, María Nieves Gamarra, en octubre del 2024 en la vivienda que ambos compartían en Roquetas de Mar (Almería), después de que las partes alcanzasen un acuerdo de conformidad antes del inicio de la vista. Según recoge la sentencia, a la que accedió Europa Press, el acusado fue condenado como autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con las agravantes de parentesco y de género, y la atenuante de reparación del daño.