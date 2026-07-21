La violencia machista se acentúa, con tres asesinatos en solo 24 horas

Agentes de la Guardias Civil en el domicilio donde ha sido encontrada una mujer muerta con signos de violencia. A 21 de julio de 2026 en Benahavís, Malaga. (Andalucía, España). Álex Zea | EUROPAPRESS

Este martes fue un día verdaderamente trágico en lo que a violencia machista se refiere. Tres mujeres fueron asesinadas presuntamente a manos de sus parejas o exparejas. El Ministerio de Igualdad considera ya que dos de ellos, en Antequera y Alameda de la Sagra (Toledo), son actos de violencia de género. El tercero, en Benahavís (Málaga), está todavía bajo investigación y no se descarta que se considere también como un asesinato machista.

El Gobierno descartó finalmente que la muerte de una mujer de 56 en Almoradí (Alicante) se trate de un crimen similar. Su marido, de 61 años, fue arrestado previamente, ya que contaba con una denuncia de la fallecida en el 2008. Ya se encuentra en libertad. La autopsia practicada al cuerpo de la ciudadana reflejó que «no existió criminalidad en la muerte».

El 21 de julio es ya un día negro en la lucha contra la violencia machista. El presunto asesino de su pareja de 45 años cometió el crimen delante de tres de sus cuatro hijos. Uno de ellos fue quien advirtió al 112 de que su padre había atacado a su madre con un cuchillo. El presunto agresor se encuentra ingresado en el Hospital General Universitario de Toledo después de que tratara de autolesionarse tras cometer el asesinato.

Los otros dos presuntos crímenes tuvieron lugar en la provincia de Málaga. En Antequera, un hombre habría asesinado a su pareja, una mujer de unos 30 años, propinándole múltiples puñaladas. Después, el agresor acabó con su vida. Se precipitó desde lo alto de la muralla de Alcazaba, en el mismo municipio. La pareja tenía dos hijos, de cuatro y siete años. Ambos permanecen ahora con un familiar, tal como confirmó el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Tanto la mujer como su presunto asesino estaban incluidos en el sistema VioGén. Sin embargo, ambos acordaron de mutuo acuerdo eliminar la orden de alejamiento que pesaba sobre el hombre.

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En Benahavís, a pocos kilómetros de Marbella, la Guardia Civil encontró el cuerpo sin vida de una mujer de 45 años con claros signos de violencia. Fuentes de la investigación aclararon a Efe que el cadáver contaba con un corte en el cuello hecho con un arma blanca. La mujer, de origen extranjero, estaba registrada en el sistema VioGén, aunque su expediente no se encontraba activo en estos momentos. El instituto armado desplegó un importante dispositivo para dar con el presunto asesino. El Ministerio de Igualdad investiga este suceso, «con posibilidad de que finalmente no se trate de violencia de género», según precisaron fuentes del departamento a Europa Press.

De confirmarse este último crimen, serían 32 las mujeres fallecidas en el 2026 a manos de sus parejas o exparejas. El contexto es especialmente grave desde el 31 de mayo: en este corto período son nueve las mujeres a las que les han quitado la vida.