El Supremo levanta las medidas cautelares a Aldama

Víctor de Aldama, en una imagen de archivo. Rodrigo Jiménez | EFE

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo levanta las medidas cautelares aplicadas al empresario Víctor de Aldama en el marco del caso de mascarillas de manera que ya no tendrá que comparecer cada quince días en sede judicial y podrá salir del país con total libertad. El alto tribunal señala que, aunque está pendiente de resolverse algunos recursos interpuestos por el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García —que fueron condenados a 24 y 19 años de cárcel, respectivamente—, la «consecuencia lógica del dictado» de la sentencia es «el decaimiento de las medidas cautelares».

El empresario, que evitó la entrada en la cárcel al alcanzar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, no solo había solicitado el levantamiento de las medidas cautelares que versaban sobre él —todavía pesan sobre él las impuestas por el juez instructor del caso de hidrocarburos, Santiago Pedraz—, sino que, en caso de que su petición fuese denegada, había requirió al Supremo una autorización para poder viajar del 21 al 24 de julio a Paraguay. El objetivo de este, según expuso en el documento remitido al alto tribunal, era asistir a reuniones de negocios y evaluar proyectos de inversión inmobiliarios e hípicos.

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La sentencia dictada el 22 de junio conlleva la imposición de distintas penas para el empresario —cuatro años y medio de cárcel en total—. Sin embargo, el alto tribunal acordó la suspensión de las mismas, evitando así su ingreso en prisión dada su «colaboración» para el esclarecimiento de los hechos que se juzgaron durante cerca de una veintena de sesiones durante el mes de abril. No obstante, la resolución judicial sí impuso una serie de prevenciones de obligado cumplimiento para el condenado. En concreto, la sentencia exige a Aldama que comparezca semestralmente ante el Tribunal Supremo para informar sobre sus actividades laborales, mercantiles o empresariales, permitiendo así a la Justicia comprobar de forma regular que actúa con observancia del ordenamiento jurídico.