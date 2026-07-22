Sospechas de infidelidad desencadenaron el crimen en el acomodado barrio madrileño de Las Tablas

Imagen de archivo de un coche de la policía nacional. MARTINA MISER

La Policía Nacional ha concluido que el autor del asesinato de un hombre de 37 años la semana pasada en el barrio madrileño de Las Tablas era un hombre que conocía a la víctima y acudió a su vivienda para asestarle repetidas puñaladas para después huir a su domicilio en La Adrada, en la provincia de Ávila, donde se suicidó.

Según han relatado fuentes policiales, las investigaciones sobre el caso permitieron identificar en las primeras 24 horas al presunto autor del homicidio, quien vivía en la localidad de La Adrada. Hasta allí se trasladaron los agentes para proceder a su detención, si bien cuando llegaron a la casa lo encontraron sin vida.

El homicidio tuvo lugar el pasado 14 de julio por la mañana, cuando la Policía Nacional fue requerida debido a un fuerte olor a químico que emanaba de un piso de Las Tablas. A su llegada, los agentes encontraron a un hombre hispano-argentino de 37 años tendido sin vida en el suelo de la cocina con múltiples heridas de arma blanca.

Los agentes localizaron en la vivienda el arma del crimen, un cuchillo de unos 20 centímetros con el que el agresor asestó hasta catorce puñaladas a la víctima, la mayoría de ellas en la parte frontal del cuerpo, y después había dejado en la vivienda antes de huir en un coche ocultándose con una gorra y gafas.

El asunto pasó a manos del Grupo V de Homicidios, que ahora ha concluido que se podría tratar de un crimen pasional. Según informaciones de El Periódico, el agresor sospechaba que la víctima mantenía una relación sentimental con su mujer.