Se ralentiza el avance del incendio de Guadalajara que ha quemado 32.000 hectáreas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y el alcalde de Tamajón, Eugenio Esteban de la Morena; durante una visita al Puesto de Mando Avanzado de Tamajón. Rafael Martín | EUROPAPRESS

Primeros signos de optimismo entre los efectivos que luchan contra el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara que este jueves cumple una semana desde que comenzó en el pueblo de La Mierla por las chispas producidas por una cosechadora. El fuego sigue avanzando pero lo hace muy lentamente y se espera que quede bajo control en breve después de haber calcinado unas 32.000 hectáreas, buena parte de ellas de alto valor ecológico pues el incendio ha afectado a un parque natural.

Este miércoles, además, se autorizó el regreso a sus casas a los vecinos de media docena de los 34 pueblos que fueron evacuados en las primeras horas del fuego.

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«Estamos en una fase clara de estabilización y de razonable optimismo y creemos que ya hay un punto y aparte en este incendio aunque hay que mantener la cautela por la previsión de fuertes vientos», informó este miércoles el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que asistió en el puesto de mando avanzado de Tamajón (Guadalajara) a una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI). «Ya estamos por delante de este complejo incendio de 120 kilómetros de perímetro y lo afrontamos con más garantía de éxito», añadió Page, que también destacó el hecho de que no ha habido que lamentar víctimas humanas y ninguno de los 40 pueblos de la zona ha sufrido daños.

Al CECOPI de Tamajón también acudió este jueves el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cuyo ejecutivo se ha comprometido a colaborar con Castilla-La Mancha en la puesta en marcha de un plan de recuperación en la comarca afectada para reactivar la agricultura y la ganadería de la zona así como sus recursos turísticos. En este punto, García-Page anunció que su comunidad solicitará al Gobierno de España la declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil —la antigua Zona Catastrófica— «para restaurar no solo el entorno natural sino también infraestructuras dañadas como pozos de abastecimiento de los pueblos».

Y es que el fuego ha afectado a muchos de estos pozos, lo que obligará a abastecer provisionalmente a los vecinos con cubas de agua. En cuanto a a la electricidad, se ha restablecido el servicio en toda la comarca la telefonía funciona en la mayoría de los municipios.

Pacto de Estado

A este respecto, Pedro Sánchez afirmó que el Gobierno de España «va a estar ahí para la recuperación de esta zona» y volvió a reclamar «un gran Pacto de Estado sobre la emergencia climática, que mata y hace que muchos territorios pierdan prosperidad». «No se puede cuestionar la emergencia climática pues la ciencia habla de una situación extrema del clima en todo el mundo y este Pacto de Estado es un imperativo», agregó Sánchez, quien recordó que en lo que llevamos de año se han registrado en España 22 grandes incendios forestales que han arrasado 100.000 hectáreas, que es la media anual de la última década, cuando aún estamos a finales del mes de julio.

«No podemos acordarnos de los incendios cuando se producen sino que tenemos que actuar previamente concienciando a la ciudadanía sobre el cambio climático», añadió Pedro Sánchez, que agradeció públicamente el trabajo de los medios de comunicación «por informar de estos incendios con datos reales frente a los bulos que circulan por las redes sociales para generar odio y desconfianza hacia las instituciones».

Ayudar al ganado

Son cerca de mil efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica, la Unidad Militar de Emergencias y las comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana los que siguen luchando contra este incendio que ha llegado a poner en serio riesgo a una base de retenes pues las llamas lograron saltar un cortafuegos de 40 metros de anchura. También el fuego ha amenazado al ganado de los pueblos evacuados que ahora se ha quedado sin pastos. Por ello, la Diputación de Guadalajara ha enviado más de 30 toneladas de pienso para alimentar a los animales de las explotaciones ganaderas afectadas que llevaban varios días sin comer. Asimismo, se ha habilitado un teléfono —681 01 29 57— para que los ganaderos de la Sierra Norte puedan comunicar cualquier incidencia.

A este incendio de la Sierra Norte de Guadalajara se sumó en la tarde del martes otro en la comarca guadalajareña de Molina de Aragón que ha quemado 2.600 hectáreas. De los dos flancos de este fuego provocado por un camión accidentado, uno está perimetrado y este miércoles se permitió el regreso a sus casas a los vecinos de algunos pueblos que habían sido desalojados.