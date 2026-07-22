Muere un trabajador durante «labores de mantenimiento» en una base de Renfe en Madrid
ESPAÑA
Además otros dos empleados han resultado heridos de diversa consideración en un accidente «bajo investigación»22 jul 2026 . Actualizado a las 17:35 h.
Un trabajador ha fallecido este miércoles en las instalaciones de Renfe situadas en el barrio madrileño de Villaverde. En un comunicado remitido por el operador ferroviario, la compañía informa de que el fallecimiento se produjo mientras el empleado, perteneciente a una empresa contratista de servicios, «llevaba a cabo sus tareas en la base de mantenimiento integral de Villaverde».
Junto a él se encontraban otros dos compañeros, que resultaron heridos de diversa consideración y «precisaron asistencia sanitaria inmediata», según ha explicado Renfe en un breve comunicado.
El suceso está siendo investigado y la operadora ha anunciado que abrirá las pesquisas internas necesarias para determinar lo ocurrido. El accidente, según ha añadido la compañía, «se produjo durante unos trabajos de mantenimiento».