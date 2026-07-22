Muere un trabajador durante «labores de mantenimiento» en una base de Renfe en Madrid

Trabajador de Renfe, en una imagen de archivo. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Un trabajador ha fallecido este miércoles en las instalaciones de Renfe situadas en el barrio madrileño de Villaverde. En un comunicado remitido por el operador ferroviario, la compañía informa de que el fallecimiento se produjo mientras el empleado, perteneciente a una empresa contratista de servicios, «llevaba a cabo sus tareas en la base de mantenimiento integral de Villaverde».

Junto a él se encontraban otros dos compañeros, que resultaron heridos de diversa consideración y «precisaron asistencia sanitaria inmediata», según ha explicado Renfe en un breve comunicado.

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El suceso está siendo investigado y la operadora ha anunciado que abrirá las pesquisas internas necesarias para determinar lo ocurrido. El accidente, según ha añadido la compañía, «se produjo durante unos trabajos de mantenimiento».