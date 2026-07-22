El juez autoriza a la UCO a rastrear las cuentas bancarias de Santos Cerdán y de su familia

Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, llegando a los juzgados de Tafalla (Navarra). efe

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno autoriza a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a rastrear las cuentas bancarias del que fuera secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y de su familia. La decisión se adopta después de que la Benemérita hubiese hallado indicios de que el exdirigente socialista y su entorno cercano —su mujer, Francisca Muñoz, su hija, Alba Cerdán, su hermana, María Belén Cerdán, y su cuñado, Antonio Muñoz— podrían haberse beneficiado de fondos presuntamente procedentes de la mercantil Servinabar. La medida busca reconstruir la situación económico-patrimonial de Cerdán y de su entorno, así como rastrear el origen y destino de los fondos, después de que la Guardia Civil apreciase indicios de una posible fuente de ingresos no declarada y de beneficios que superarían los 323.178,41 euros entre los años 2015 y 2024, según el informe económico-patrimonial elaborado por la UCO.

El magistrado encargado de la instrucción de esta pieza separada dentro del caso Koldo ordena a cinco entidades bancarias —BBVA, CaixaBank, Banco Santander, Caja Rural del Sur y Caja Rural de Navarra— que entreguen toda la información financiera de las cuentas vinculadas a Santos Cerdán y su entorno familiar. El objetivo es profundizar en el análisis patrimonial del ex secretario de Organización del PSOE —después de que la UCO entregase a Moreno el informe económico-patrimonial del exdirigente socialista— y esclarecer el origen y destino de los fondos presuntamente relacionados con la mercantil Servinabar, la empresa de la que era socio junto al empresario Antxon Alonso. La petición de la Guardia Civil contó además con el respaldo de la Fiscalía, que consideró necesario ampliar el estudio financiero al entorno familiar de Cerdán para completar la investigación patrimonial.

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La documentación que la Guardia Civil solicitaba poder analizar incluye los datos de apertura de las cuentas, la identificación de titulares y personas autorizadas, otros productos financieros asociados, cajas de seguridad, tarjetas bancarias, movimientos completos desde el 1 de enero del 2014, ingresos y pagos, transferencias nacionales e internacionales, operaciones de cambio de divisas, ingresos y retiradas de efectivo superiores a 300 euros, así como las comunicaciones por posibles operaciones sospechosas de blanqueo de capitales remitidas al SEPBLAC y los informes internos que las sustenten. El juez ordena que toda esa información sea remitida directamente a la UCO por los servicios centrales de las entidades financieras, sin informar a las sucursales ni a los titulares de las cuentas para preservar el secreto de la investigación.

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Los indicios de la UCO

Según refleja el auto judicial, los agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO han constatado que el 87,04 % de los ingresos de Servinabar provenían directamente de la constructora Acciona o de proyectos vinculados a esta. A través de esta firma y de mercantiles afines, se habrían sufragado gastos personales de Cerdán y abonado nóminas indirectas para su esposa y su hermana. Otro 2,48 % tendría origen en empresas investigadas en otro procedimiento que instruye la Audiencia Nacional y un 0,66 % correspondería a personas físicas o jurídicas relacionadas con Antxón Alonso.

Entre los indicios más destacados aportados por la Guardia Civil consta la negociación llevada a cabo por Servinabar entre el 2021 y el 2022 para comprar un inmueble en Madrid para Santos Cerdán por un importe cercano al millón de euros, una operación que finalmente se frustró tras retirarse la parte vendedora.

Asimismo, los investigadores han detectado ingresos en efectivo de origen desconocido por 18.261,56 euros entre el 2014 y el 2017, pagos en metálico por parte de Koldo García y Patricia Uriz para abonar el renting del vehículo de Cerdán, y una «reducción de gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo» del dirigente a partir de 2019, coincidiendo temporalmente con la llegada de José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes.