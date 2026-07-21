Guadalajara empieza a ver la luz mientras emerge un nuevo incendio en la provincia

Un árbol es pasto de las llamas en el término de Albendiego, a causa del incendio que se inició en La Mierla (Guadalajara). Ana Beltran | REUTERS

Guadalajara tiene un ojo centrado en el devastador incendio de La Mierla, que calcinó más de 30.000 hectáreas y es, según el Ministerio de Transición Ecológica, el tercero con más afección de la serie histórica. Pero su otro foco está en Selas, donde se ha originado otro fuego que genera preocupación. El Gobierno de Castilla-La Mancha elevó al nivel 2 la alerta en este último siniestro, aún sin un perimetro claro, y solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El trabajo sigue siendo arduo en La Mierla. Todavía crece la superficie afectada, aunque las llamas «no lo hacen con la misma velocidad que lo hacían durante días anteriores», remarcó —recoge Efe— el director de la emergencia, Juan José Fernández. La estrategia para detener el avance del incendio tiene las energías puestas en «el eje Condemios, Cañamares, Bujados». Una zona en la que las llamas han logrado traspasar los cortafuegos. Pese a ello, la evolución invita al optimismo. «Se empieza a ver la luz», destacó ayer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, cifró en 90.000 las hectáreas arrasadas por todos los incendios hasta ahora y se comprometió a que el Gobierno financiará la mitad del coste de la recuperación.

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El otro foco en esta provincia parte de Selas. En él ya operan más de un centenar de profesionales, algunos venidos de comunidades vecinas. El director de la emergencia, según recoge Europa Press, asegura que el fuego arrancó con «bastante energía» y que tiene «potencial» de acabar con muchas hectáreas.

En Aragón está bajo control el grave incendio de Orés: 15.700 hectáreas comidas por el fuego, en el segundo peor incidente en Aragón. Todos los evacuados ya han regresado a sus casas. Por afección, destaca el incendio originado en Brieva (Segovia). Según la Guardia Civil, el fuego arrasó más de 3.000 hectáreas. El riesgo que genera el viento mantiene los desalojos decretados, que afectan a 400 vecinos.