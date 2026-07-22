Feijoo da por hecha la cuenta atrás de Sánchez y confía en que los imputados por corrupción «canten»

César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

A punto de cumplirse tres años de las elecciones generales del 23-J que le dejaron a las puertas de la Moncloa, Alberto Núñez Feijoo activó este miércoles la cuenta atrás para desalojar a Pedro Sánchez del Gobierno y poder comenzar la reconstrucción nacional que saque a España de la «decadencia» a la que el jefe del Ejecutivo, denunció, la ha sumido con un tsunami de escándalos de corrupción institucional y política.

Para que sea posible, el líder del PP necesita que su rival obtenga el «mayor castigo electoral» por ser «una desgracia para el país» y haber perdido la «autoridad moral» además de «gobernar contra la mayoría». «La responsabilidad política de la mayor corrupción democrática es de Sánchez. La responsabilidad de que esto no vuelva a pasar es nuestra», expuso en su balance de fin de curso antes del parón veraniego.

Ante los periodistas, Feijoo avisó de que cuando cruce las puertas del palacio presidencial, que augura ocurrirá según respaldan todas las encuestas, salvo el CIS, levantará todas las alfombras. «No será un relevo será una limpieza a fondo», se comprometió para devolver la «decencia» a las instituciones, que se han visto salpicadas en estos ocho años de Gobierno socialista.

Sobre el caso Zapatero, el líder del PP ha asegurado que Sánchez «está en manos» del expresidente en la investigación por el préstamo público a la aerolínea Plus Ultra porque sin él en Moncloa «no habría podido delinquir»: «Zapatero está en manos de Julio Martínez y todo el sanchismo depende de quién empieza a cantar», ha afirmado en rueda de prensa después de que Martínez, amigo del expresidente, ratificara este martes en la Audiencia Nacional el cobro del 1 % del préstamo logrado por la aerolínea y la participación de Zapatero.

Feijoo ha recordado que el expresidente prometió explicar el origen de las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho y no lo ha hecho y le ha criticado por dar durante años lecciones de paz cuando todo «era una cuestión de negocios, negocios hasta con dictaduras». Lo más «lamentable» es que Zapatero no habría podido «cobrar mordidas» sin un gobierno «capaz de convertir sus gestiones en decisiones», ha insistido Feijoo apuntando a una «doble corrupción», la del comisionista y la de quien facilita que se cobre esa comisión.

Una modificación del Código Civil

Durante su intervención, Feijoo ha anunciado que su partido está estudiando una modificación de Código Civil en materia de nacionalidad. «La ley no va a regalar pasaportes. Los pasaportes hay que merecerlos», ha subrayado. El presidente del PP ha explicado que para esa modificación se está analizando el derecho comparado con los socios europeos, y ante la ley de nietos del Gobierno, ha afirmado que se estudian todas las vías jurídicas para que solo se pueda aplicar a los que realmente tienen derecho a la nacionalidad española