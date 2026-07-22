Un condenado por descuartizar a su compañero de piso se fuga en una salida de prisión

Un vehículo de los Mossos, en una imagen de hace dos semanas en Llobregat (Barcelona). David Zorrakino | EUROPAPRESS

Un hombre condenado a diez años y tres meses de cárcel por matar y descuartizar en el 2022 a su compañero de piso en Barcelona se ha fugado durante una salida programada de prisión el pasado lunes, por lo que se ha montado un dispositivo de búsqueda para localizarle. Según confirmaron a Efe fuentes cercanas al caso, el interno no regresó a la cárcel de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona).

En el acuerdo de conformidad se le aplicó el atenuante de alteración mental por trastorno de estrés postraumático crónico. Además, fue condenado a cinco años de libertad vigilada una vez cumpliera la pena de prisión. Los hechos ocurrieron en Barcelona, el 23 de noviembre del 2022, dos días después de que el condenado empezara a vivir en el piso donde residía la víctima, que le alquiló una habitación.

El preso ahora fugado mató al otro hombre de forma violenta y, unos días más tarde, lo descuartizó para deshacerse del cadáver tirando sus partes en un contenedor situado entre las calles Casanova y la avenida de Roma de Barcelona, donde una persona que rebuscaba en su interior encontró una parte del cuerpo dentro de una maleta.

El hombre permanecía en prisión desde el 3 de diciembre del 2022, tras ser detenido pocos días después de los hechos.