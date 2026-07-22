Bruselas toma nota de la denuncia de Puigdemont contra España y asegura que la está tramitando

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. Pablo Garrigós | EFE

La Comisión Europea ha trasladado este miércoles que toma nota de la denuncia interpuesta por el expresidente catalán Carles Puigdemont contra España por no aplicarle la ley de amnistía. La queja ya se está tramitando y la institución la examinará y evaluará bajo los procedimientos habituales. En relación al reciente aval de la Justicia europea de la norma, apunta que «corresponde a los órganos jurisdiccionales remitentes aplicar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)».

Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán y de los exconsejeros Lluís Puig y Toni Comín, ha presentado un escrito a la institución comunitaria esta misma semana en el que acusa al Tribunal de Cuentas español de desobedecer la decisión del TJUE y exige a la Comisión que actúe para que España cumpla con la sentencia. Bruselas confirma que ha recibido la carta y que esta se está tramitando, conforme a los procedimientos habituales de la institución.

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Estas denuncias se examinan, registran y evalúan antes de adoptar ninguna decisión. En caso de interpretar que España ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones bajo la ley comunitaria, la Comisión podría lanzar un procedimiento de infracción contra el país, que podría acabar en última instancia ante el TJUE y que podría conllevar sanciones económicas.

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Por el momento, el Ejecutivo comunitario rechaza hacer más comentarios respecto a este caso. Sí señala que tiene conocimiento de la sentencia del alto tribunal con sede en Luxemburgo sobre este asunto —dictada el 16 de julio— y traslada que «corresponde a los órganos jurisdiccionales remitentes aplicar las sentencias» de la Justicia europea.

El escrito de la defensa

El Tribunal de Cuentas fue una de las instancias judiciales que consultó al TJUE sobre la aplicación de la ley de amnistía a ex altos cargos de la Generalitat —entre ellos Puigdemont— procesados por presuntos delitos contables en la organización de los referendos ilegales. El TJUE confirmó el 16 de julio la compatibilidad de la ley de amnistía, pactada por el presidente Pedro Sánchez con Junts a cambio de su investidura, con el Derecho europeo, lo que en la práctica deja sin efecto la imputación del Supremo, avala la norma y abre la puerta al retorno del expresidente catalán. Y dejaba la decisión sobre su aplicación definitiva a los tribunales nacionales.

Pues bien, tras conocerse la decisión del TJUE, el Tribunal de Cuentas ha dado esta semana un plazo de diez días para que las partes presenten alegaciones y aporten documentación sobre los fondos afectados, ya que la Justicia europea solo avala la amnistía de delitos en los que no haya implicados fondos europeos. La defensa de Puigdemont, sin embargo, denuncia que la actitud del Tribunal de Cuentas vulnera la cooperación leal de los Estados miembros con la Justicia europea.