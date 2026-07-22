El autor del homicidio de un varón en Las Tablas, en Madrid, se suicidó el día del crimen

Imagen de archivo de la Policía Nacional .

El autor del homicidio de un varón a cuchilladas en el distrito madrileño de Las Tablas, en Madrid se suicidó a las 24 horas de cometer el crimen, según han confirmado fuentes policiales a Efe. Fue el fuerte olor a gas lo que alertó en un primer momento a las autoridades, que al llegar al lugar de los hechos se encontraron con la víctima tendida en el suelo, en parada cardiorrespiratoria y con múltiples puñaladas por todo su cuerpo; el arma homicida se encontraba tirada en el suelo.

Un grupo dedicado a investigar homicidios de la Policía Nacional tenía identificado al autor de las puñaladas al día siguiente de cometer el crimen, pero cuando fueron a detenerlo a su domicilio del municipio de La Adrada, en Ávila, les comunicaron que había fallecido.

La víctima, un ingeniero de nacionalidad española de origen argentino y 37 años de edad, vivía solo en el domicilio en el que fue asesinado. Según el diario El Periódico, el autor material del crimen, que se encontraba en trámites de separación, sospechaba que su mujer mantenía una relación sentimental con la víctima, y que fue esto lo que motivó su asesinato.

Tras tener constancia del suicidio del autor del crimen, el grupo de homicidios ha dado por cerrado el caso, que no llegará a judicializarse.