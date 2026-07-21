Vota y opina: ¿crees que Pedro Sánchez debe seguir defendiendo a Zapatero después de que el presidente de Plus Ultra haya dicho que cobró una «mordida»?

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REDACCIÓN
ESPAÑA
Julio Martínez Martínez, presunto testaferro de la trama, remitió un documento al juez en el que afirma que el expresidente medió en el rescate a la compañía21 jul 2026 . Actualizado a las 11:52 h.
El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, remitió este lunes un documento clave al juez José Luis Calama en el que admite que Zapatero medió en el rescate de Plus Ultra. Internamente, en chats de WhatsApp entre los directivos de la aerolínea, estas gestiones se calificaron como un «guiso montado» y una «mordida» canalizada a través de una «finance boutique». Hasta el momento, la postura de Pedro Sánchez ha sido la de respaldar al expresidente, expresando su confianza «en su inocencia», así como su «respeto a la Justicia».
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