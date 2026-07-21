Vota y opina: ¿crees que Pedro Sánchez debe seguir defendiendo a Zapatero después de que el presidente de Plus Ultra haya dicho que cobró una «mordida»?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, durante un mitin del cierre de campaña de la elecciones al parlamento de Castilla y León. NACHO GALLEGO / EFE

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, remitió este lunes un documento clave al juez José Luis Calama en el que admite que Zapatero medió en el rescate de Plus Ultra. Internamente, en chats de WhatsApp entre los directivos de la aerolínea, estas gestiones se calificaron como un «guiso montado» y una «mordida» canalizada a través de una «finance boutique». Hasta el momento, la postura de Pedro Sánchez ha sido la de respaldar al expresidente, expresando su confianza «en su inocencia», así como su «respeto a la Justicia».

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