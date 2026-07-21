El testaferro de Zapatero ratifica la implicación del expresidente en el rescate de Plus Ultra, pero dice desconocer sus gestiones

El empresario Julio Martínez Martínez, a si llegada a la Audiencia Nacional. J.J. Guillén | EFE

El empresario y amigo del expresidente Zapatero, Julio Martínez Martínez, llegaba este martes a las 8:50 horas a la Audiencia Nacional. Lo hacía para declarar como imputado ante el juez José Luis Calama por, presuntamente, haber cobrado una comisión irregular por el rescate de Plus Ultra. Explicó que no sabe qué gestiones concretas pudo desplegar el exjefe del Ejecutivo de presión hacia algún funcionario para conseguir el rescate de 53 millones que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) otorgó a la compañía aérea. Tras insistir en que era un mero intermediario, el juez instructor José Luis Calama le ha pedido aclarar si era un «correveidile» del expresidente. Ratifica, así, el escrito que presentó ante el magistrado instructor, en el que señalaba al exsecretario general del PSOE de haber sido el mediador en el rescate que la compañía recibió por parte de la SEPI durante la pandemia.

Aunque fuentes jurídicas señalan que la declaración de «Julito» no fue un «ataque» hacia el expresidente, lo cierto es que el empresario se ha desvinculado de la actividad de Zapatero, asegurando que no era consciente de las gestiones que este realizaba para captar clientes. Reconoció ante el juez Calama que tanto Análisis Relevante como otras de las empresas que creó no tenían actividad real, sino que eran compañías para canalizar comisiones para el expresidente del Gobierno. Es decir, que eran sociedades instrumentales con las que Zapatero habría cobrado, entre otras comisiones, una «mordida» del 1 % del rescate que Plus Ultra recibió durante la pandemia —como la definieron en otro escrito presentado ante el magistrado instructor el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado de la misma, Roberto Roselli—. Preguntado por los hilos que el expresidente del Gobierno pudo mover para lograr que la SEPI otorgase el rescate, «Julito» Martínez señaló que no conocía ante quién pudo mediar, dentro del propio Gobierno.

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Durante las casi cuatro horas de declaración, el empresario aseguró que Zapatero ordenó diversificar el pago del 1 % del rescate hasta el 2026, emitiendo facturas a Plus Ultra desde la propia Análisis Relevante hasta otras sociedades bajo sospecha, de acuerdo a las fuentes. No obstante, hubo un parón en los cobros debido a que en el año el 2021 un juzgado de Madrid abrió diligencias para examinar la subvención otorgada por el Consejo de Ministros. El último pago lo habrían recibido, según narró ante Calama, en el año 2025, poco antes de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevase a cabo registros en la sede la compañía aérea.

Dubái y Venezuela

Respecto a la constitución de una sociedad «offshore» en Dubái, fuentes jurídicas señalan que esto no llegó a ocurrir debido a que era un tema muy complejo que debía cumplir muchos requisitos. Sí confirmó que la idea surgió en la ya famosa comida que celebraron en un restaurante en Portonovo, organizada por Tomás Guerrero —una reunión que la Policía Nacional señalan como el punto de origen de la causa judicial debido a que, según reflejan en sus informes, habría servido para elaborar la estrategia con la que cobrar la comisión del 1 % (530.000 euros) del rescate de Plus Ultra—. Sin embargo, «Julito» negó que el fin de la comida fuera planificar el cobro ilegal y aseguró que allí no se produjo ningún pago y que acudieron «por cortesía».

Otro de los asuntos que surgieron durante la citación fueron los contactos con Venezuela. El empresario reconoció que, gracias a los viajes que realizó al país latinoamericano con Zapatero, conoció a la ahora presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, con quien llegó a establecer una relación muy cercana y acabó siendo su principal interlocutora.

«Julito» también fue preguntado por el trabajo que realizaban las hijas del expresidente del Gobierno en Whathefav. Ratificó la versión ofrecida por Zapatero en su declaración de hace un mes, que aseguró que se dedicaban a hacer trabajos de maquetación. «Eran informes reales, pero sin valor añadido», contó al tiempo que explicó que estas labores en realidad eran una especie de «marketing» para, poco a poco, ir captando más clientes. Enviaban los trabajos a potenciales clientes, según dijo, y les siguió pagando después de terminada la contratación por ser quienes son. Sin embargo, la investigación policial señala a esta empresa como supuesto centro de redistribución de flujos financieros de la presunta trama y apuntan que Análisis Relevante, la empresa de Martínez Martínez, le abonó 239.755 euros, entre otros pagos de otras empresas, a cambio de supuestos trabajos ficticios.

Colaboración con la Justicia

La colaboración de Martínez Martínez, que ha acabado por resultar «decepcionante» para los presentes en la sala, supone un giro total a la estrategia que había desarrollado hasta el momento. No obstante, dado el precedente cercano de Víctor de Aldama en el juicio en el que acabaron condenados el que fuera ministro de Transportes hasta el 2021, José Luis Ábalos, y su mano derecha, Koldo García y que le valió reducir su condena hasta evitar la entrada en la cárcel, podría estar buscando el mismo resultado. Cualquier pacto al que pudiese llegar con la Fiscalía no se cerraría hasta que el caso fuese enviado por el juez instructor a juicio oral y cada una de las partes presentase su informe correspondiente —donde se establece la pena que se pide para cada uno de los acusados—.

Martínez no es el único que ha mostrado síntomas de querer cooperar con los tribunales. También lo han hecho, en una especie de estrategia coordinada, Julio Martínez Sola, presidente de la compañía aérea, y Roberto Roselli, consejero delegado de la misma. Ambos remitieron un escrito en el que señalaban, de igual manera, al expresidente socialista por haber cobrado una «mordida» del 1 % del rescate de 53 millones de euros que Plus Ultra recibió en forma de rescate por la SEPI en el año 2021. Los tres escritos comprometen la situación de Zapatero en el caso, que en su declaración ante el juez a mediados de junio defendió que todas las gestiones habían sido de carácter legal y que no había intervenido a favor de la aerolínea para la obtención de la ayuda pública. «No hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate», aseguró en aquel momento.