Puigdemont, Comín y Puig denuncian a España ante la Comisión Europa por no aplicarles la amnistía

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, en una rueda de prensa en la sede de su partido el pasado 16 de julio. David Zorrakino | EUROPAPRESS

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig presentaron ayer un escrito a la secretaría general de la Comisión Europea a través del cual denuncian al Reino de España por el incumplimiento de la ley de amnistía tras pronunciarse la semana pasada el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Según el escrito que avanzó Vilaweb y al que tuvo acceso Europa Press, el abogado del expresidente, Gonzalo Boye, denunció que se ha suspendido de facto el plazo para dictar la amnistía reabriendo un trámite de alegaciones que no solo considera innecesario, sino que asegura que contraviene la sentencia del TJUE.

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Así, insta a la Comisión Europea a actuar con urgencia «dada la naturaleza del incumplimiento y su incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros».

En la denuncia Boye también recuerda que el Tribunal de Cuentas publicó una providencia este lunes en la que recogía las indicaciones de la sentencia del TJUE, pero evitaba aplicar la ley de amnistía inmediatamente, si bien también concedía 10 días a las partes.

En este sentido, el escrito de denuncia destaca que la actitud del Tribunal de Cuentas vulneró el artículo 4 del tratado de la Unión sobre la cooperación leal, según el cual los Estados miembros deben evitar que sus órganos tomen decisiones que pongan en peligro los objetivos de la Unión Europea y la aplicación de las sentencias dictadas por el TJUE.

«El incumplimiento deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta», recoge la denuncia.

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El Constitucional: 22 de septiembre

El Tribunal Constitucional (TC) ya ha puesto fecha para tramitar los recursos de amparo de los líderes del procés a los que el Supremo les negó la amnistía. Será el próximo 22 de septiembre, cuando el pleno iniciará las deliberaciones sobre el primero de ellos, el del exconsejero de Presidencia Jordi Turull, actual número dos de Junts, inhabilitado por el alto tribunal en el 2019.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, de acuerdo con el ponente, José María Macías, dieron a conocer ayer la decisión de incluir este recurso en el pleno de finales de septiembre, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolviera las cuestiones prejudiciales presentadas tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal de Cuentas.