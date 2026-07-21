El PP asegura que el socio del socialista está cantando «La Traviata»: «Veremos qué cuenta Julito este martes»

La vicesecretaria de coordinación sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, durante la celebración de la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del comité de dirección de la formación. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La vicesecretaria de coordinación sectorial del PP, Alma Ezcurra, aseguró este lunes que Julio Martínez Martínez, el presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, está cantando La Traviata, en referencia a la estrategia del empresario de colaborar con la Justicia. En un escrito remitido al juez, confirmó que el expresidente ejerció de mediador en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. «Veremos que cuenta Julito este martes», agregó.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó que «el pagador y los empresarios confiesan», en alusión tanto al escrito del socio de Zapatero como al que presentó el presidente de Plus Ultra admitiendo que pagó «elevadas cantidades» por la mediación del expresidente y su socio en el rescate.

«Zapatero y el Gobierno, llevan semanas mintiendo», sentenció Muñoz en un mensaje en la misma red social, donde recordó las palabras del expresidente del Gobierno acerca de que «ser socialista es tener poco y dar mucho».

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En una rueda de prensa previa a la declaración del empresario, Ezcurra aseguró que es «muy, muy, muy evidente» que el PSOE «del zapaterismo al sanchismo, se ha convertido en un gigantesco dilema del prisionero». «Cada investigado tiene que elegir entre proteger al partido o protegerse a sí mismo y esto es bastante grave», aseveró.

Según la dirigente popular, con cada nueva declaración y cada nuevo medio de prueba que se solicita, se «estrecha un poco más la celda del socialismo». «Mucha gente va a tener que explicar ante el juez quién sabía qué, quién cobró qué y por qué», agregó. Además, Ezcurra destacó que la semana empieza con más frentes abiertos, con «Jésica Rodríguez, el hermano de Ábalos y un alto cargo del ADIF desfilando ante el juez», y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, compareciendo en el Senado en una comisión de investigación.

La política del PP señaló que los jueces dirimirán la responsabilidad judicial, pero «la sentencia política corresponde a los españoles, y lo harán en cuanto el bunkerizado Sánchez ponga las urnas».

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Por su parte, la vicesecretaria de sanidad y política social del PP, Carmen Fúnez, aseguró en la red social X que «Zapatero dijo no tener nada que ver con la creación de Análisis Relevante y no saber quiénes eran sus clientes». «Ahora, su socio dice que él manejaba los hilos de la empresa y que se llevó el 1 % del rescate de Plus Ultra. Menuda joya, ¿sigue Sánchez apoyándolo?», se preguntó.