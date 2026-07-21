Plantean archivar la denuncia contra el juez Peinado por dudar de los escoltas de Begoña Gómez

La queja contra el juez Peinado por justificar la retirada del pasaporte a Begoña Gómez con el argumento de que los policías nacionales que la escoltan pueden, «por sí solos o por órdenes de sus superiores, ayudarla a fugarse» puede quedar archivada este martes si así lo decide la comisión permanente del Consejo del Poder Judicial, que se reúne a lo largo de la mañana.

Fue el priopio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien impulsó la apertura de un expediente por estas palabras y envió una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Isabel Perelló convocó entonces una reunión extraordinaria de la comisión permanente en la que se acordó dejar el caso en manos del promotor, que ha sido ahora quien ha propuesto el archivo. En esa resolución, Peinado acordó la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno por cuatro presuntos delitos —la Audiencia de Madrid los ha rebajado a dos— y estableció diversas medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

Uno de los motivos esgrimidos por Peinado para justificar estas medidas fue considerar que existe riesgo de fuga al señalar que «no cabe duda» de que los integrantes de la escolta de Gómez «en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».

El promotor se escuda en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para pedir el archivo. El 418.6 dice que cuando en las resoluciones judiciales se usen «expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes, manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico, el Consejo General del Poder Judicial solo procederá previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior que conozca de la misma en vía de recurso».

Aunque esta no es la única queja que rodea al magistrado. También está sobre la mesa, por ejemplo, las que presentó el ministro Félix Bolaños por el interrogatorio al que le sometió el juez en el Palacio de la Moncloa.