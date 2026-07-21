Investigan como violencia machista los asesinatos de dos mujeres en Alicante y Málaga

Imagen de archivo de la Guardia Civil. M.MORALEJO

La Guardia Civil investiga como posible crimen machista el asesinato de una mujer de 56 años registrado sobre las 23 horas de este lunes 20 de julio en el municipio de Almoradí (Alicante), según han confirmado fuentes de la investigación.

Agentes de la Policía Judicial del Instituto Armado han detenido, tras recibir aviso por el hallazgo del cuerpo de la mujer, al presunto autor de este crimen machista —un hombre de 61 años— en la Vega Baja de Alicante y trabajan para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

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Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre cómo ocurrieron los hechos, a la espera de que avancen las diligencias policiales, que investigan el caso como un crimen machista, como ha avanzado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

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Según ha confirmado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, el presunto asesino cuenta con antecedentes por violencia de género. El hombre entró en el sistema VioGén por una denuncia, procediendo a su detención en 2008. Sin embargo, fue desactivado en esta plataforma un año después ante la «falta de medidas judiciales».

Crimen en Benahavís

Una mujer ha sido hallada muerta con signos de violencia en una vivienda de Benahavís (Málaga), han informado a Efe fuentes de la investigación. El cuerpo de la víctima ha sido hallado en la mañana de este martes, después de que una persona haya alertado de que podría haber una mujer fallecida en una vivienda.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias que rodean a este suceso.

Violencia de género en Alicante

El último caso de violencia de género —un doble crimen machista— registrado en la provincia se produjo el pasado 2 de julio en la partida rural de La Cañada del Fenollar de Alicante. El padre, de 53 años, mató a puñaladas a su mujer, de 51, y a una de sus hijas, de 20.

En apenas mes y medio, la provincia de Alicante ha registrado tres crímenes que han dejado cinco víctimas mortales. Marisol y su hijo Alberto, en Dolores; Patricia, en Callosa de Segura; Lourdes y su hija Lucía, en la Cañada del Fenollar, en Alicante. Son tres mujeres asesinadas por sus parejas y dos hijos muertos a manos de sus propios padres.

De confirmarse el caso en Almoradí, cinco mujeres habrían sido asesinadas por sus parejas o exparejas en la provincia de Alicante durante el presente año 2026.

Tres de ellos se habrían consumado en la comarca de la Vega Baja. El primero fue en Dolores, cuando un guardia civil asesinó a su mujer y a su hijo en el mismo cuartel. El segundo fue en Callosa de Segura cuando un hombre conocido como «El Apio» fue arrestado por presuntamente haber matado a su pareja Patricia en el domicilio en el que se supone que convivían en la localidad. El presunto homicida confesó el crimen ante los agentes de la Benemérita.