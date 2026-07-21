Las hijas de Zapatero cobraron pese a no realizar ningún trabajo desde el 2022
ESPAÑA
Julio Martínez ha explicado que comenzó a pagarles por maquetar informes de su consultora y siguió haciéndolo después de terminada la contratación por ser quienes son21 jul 2026 . Actualizado a las 17:47 h.
El empresario y amigo del expresidente Zapatero, Julio Martínez Martínez ha señalado este martes en su comparecencia ante el juez José Luis Calama, que comenzó a pagar a Alba y Laura —las hijas del expresidente—, por maquetar informes de su consultora —What The Fav—, si bien a partir del 2022 siguió haciéndolo por no hacer nada. El empresario explicó que el sistema de contratación era una iguala —un acuerdo de prestación de servicios profesionales donde el cliente paga una cuota fija periódica (generalmente mensual) a cambio de asistencia continua—.
También ha confirmado que realizaron trabajos reales de maquetación para captar a potenciales clientes como estrategia de márketing y que les siguió pagando después de terminada la contratación por ser quienes son, han indicado las fuentes jurídicas. La investigación ubica a What The Fav como supuesto centro de redistribución de flujos financieros de la presunta trama y apuntan que Análisis Relevante, la empresa de Martínez Martínez, le abonó 239.755 euros, entre otros pagos de otras empresas, a cambio de supuestos trabajos ficticios.
Las hijas del expresidente, están también imputadas, pero el juez aún no las ha citado, lo que podría producirse ya en septiembre, según las fuentes.