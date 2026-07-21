El fuego en Guadalajara deja 29.000 hectáreas arrasadas y se acerca a Soria

Incendio en La Mierla (Guadalajara). Nacho Izquierdo | EFE

El incendio originado en La Mierla (Guadalajara) sigue descontrolado y avanzando hacia la provincia de Soria, de la que tan solo le separan unos 5-7 kilómetros en función del frente, con 37 efectivos desplegados en la localidad soriana de Retortillo, como medida preventiva para evitar que alcance tierra soriana. Hasta ahora ya ha calcinado más de 29.000 hectáreas.

En Retortillo de Soria, la Junta de Castilla y León tiene activado el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial, el máximo, como nivel preventivo para evitar que llegue un fuego que en la mañana de este martes ha bajado su intensidad, aunque la situación sigue siendo «muy complicada».

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Así lo han confirmado esta mañana fuentes del centro de coordinación operativa integrada, el Cecopi de Soria, reunido desde la 08.00 horas bajo la presidencia de la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, para conocer la situación actual ante la evolución del incendio, que a estas horas no ha alcanzado la provincia aunque se encuentra a unos cinco o siete kilómetros en función del frente.

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Los medios del operativo INFOCAL que se encontraban destinados en Soria ante la proximidad del incendio, de manera coordinada con el INFOCAM de Castilla-La Mancha, están actuando desde la tarde de este lunes en la provincia de Guadalajara, al objeto de controlar el incendio aprovechando las condiciones meteorológicas a lo largo de la noche.

Durante esta noche, tal y como ha informado el Jefe de Jornada del Centro Provincial de Mando, «se ha conseguido bajar la intensidad del fuego», aunque dadas las características y anchura del frente la situación «sigue siendo muy complicada».

A estas horas se está preparando el relevo de los efectivos del INFOCAL de Soria en las tareas de extinción en la provincia de Guadalajara intentando aprovechar la ventana favorable para actuar, condiciones que previsiblemente permanecerán hasta aproximadamente las 11.00 horas.

Respecto a las personas evacuadas por la calidad del aire, la normalidad ha sido la tónica de los usuarios trasladados desde la residencia de personas mayores Virgen del Prado, ubicada en Retortillo de Soria de Retortillo, a la Residencia Sagrada Familia de Arcos de Jalón. A ellos se va a unir a lo largo de la mañana, por evolución favorable de las patologías previas que presentaba, el residente que se trasladó al servicio de Urgencias del Hospital Santa Bárbara.

Por tanto, serán 33 las personas trasladadas al centro residencial de Arcos de Jalón, 31 usuarios de la residencia de Retortillo de Soria más dos vecinos de este pueblo evacuados también por reconocido grado tres de dependencia.

Por otro lado, en la residencia del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Almazán han pasado la noche 21 vecinos de la localidad de Barcones, cuyo desalojo también se acordó en el seno del Cecopi en la reunión mantenida a las 20.00 horas de este lunes.

En función de la evolución del incendio y su afección a la provincia de Soria, el Cecopi irá adoptando las medidas oportunas respecto a los desalojados o los pueblos que permanecen en situación de alerta, como son Retortillo, Arenillas o Lumías (pedanía de Berlanga de Duero).

Brieva (Segovia)

El incendio declarado este lunes en el término municipal de Brieva, cuyo origen se investiga, mantiene activado el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial tras obligar a evacuar a 420 personas de ocho núcleos de población y a confinar el municipio de Pelayos del Arroyo. Según la última actualización del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, los desalojos afectan a los núcleos de Losana de Pirón, Tenzuela, Carrascal de la Cuesta, Santo Domingo de Pirón, Berrocal, Aldeasaz, La Cuesta y Caballar. Por el momento, no hay datos sobre la superficie afectada.

De las 420 personas evacuadas, 60 han sido trasladadas al albergue habilitado en Torreiglesias desde Losana de Pirón, Tenzuela, Carrascal de la Cuesta y Santo Domingo de Pirón; otras 50 permanecen en Sotosalbos, procedentes de Berrocal, Aldeasaz y La Cuesta, mientras que 150 han sido acogidas en Turégano tras el desalojo de Caballar. El resto de los evacuados se encuentran en viviendas de familiares o en segundas residencias.

Además, el municipio de Pelayos del Arroyo permanece confinado como medida preventiva, mientras la Agencia de Protección Civil mantiene activado el sistema Es-Alert para informar a la población de la zona sobre la evolución del fuego y las recomendaciones de las autoridades.

Durante los momentos de mayor intensidad del incendio llegaron a trabajar 44 medios de extinción. Tras las labores desarrolladas durante la noche y la incorporación a primera hora de los medios aéreos, el operativo permanece integrado por 24 medios, reforzados con tres buldóceres incorporados durante la tarde del lunes para facilitar las tareas de contención. Los responsables del operativo prevén intensificar los trabajos a lo largo de la mañana ante la preocupación por la posible intensificación del viento, que podría complicar la evolución del incendio.

Ejulve (Teruel)

El incendio forestal declarado este lunes en Ejulve (Teruel) sigue activo, ha obligado a evacuar de manera preventiva a los vecinos del municipio de Molinos y afecta ya a unas 1.000 hectáreas, según las primeras estimaciones este martes del INFOAR. El Gobierno de Aragón mantiene activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO) en Situación Operativa 2, Nivel 2, y ya anoche se tuvo que activar la Unidad Militar de Emergencias (UME).

También durante la noche el 112 Aragón ha emitido un mensaje Es-Alert ordenando la evacuación preventiva de los vecinos del municipio de Molinos hasta el pabellón de Alcorisa. El Puesto de Mando Avanzado del 112 Aragón, que hasta ahora coordinaba el incendio de Orés, en las Cinco Villas zaragozanas, se traslada a Ejulve para asumir la coordinación de la emergencia. El incendio de Orés continúa estabilizado y los vecinos de las cinco localidades que fueron desalojados —Orés, Asín, Luesia, Uncastillo y Malpica de Arba— ya han podido volver a sus domicilios. No obstante, sigue pendiente la vuelta de los vecinos alojados en las residencias de mayores de Luesia, Uncastillo, Asín y Orés y está previsto que los centros sean inspeccionados este martes para comprobar el estado de las instalaciones y las condiciones de seguridad con el fin de programar el regreso progresivo de los residentes.