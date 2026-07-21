El Ejecutivo mantiene la confianza en Zapatero: «La actuación del Gobierno en el rescate de Plus Ultra fue correcta»

Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero durante un mitin en la campaña de las elecciones de Castilla y León. NACHO GALLEGO

El Gobierno sigue creyendo en la inocencia del exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, pese a las últimas novedades en el caso del préstamo a la compañía aérea Plus Ultra, y mantiene la plena legalidad de ese préstamo. Ha sido la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, quien ha reiterado la confianza en Zapatero en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros al ser preguntada por el hecho de que el empresario Julio Martínez Martínez y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, hayan implicado al expresidente en el préstamo público concedido a la aerolínea.

Tras asegurar de forma inicial que continúan defendiendo la presunción de inocencia de Zapatero, ante la insistencia de los periodistas por saber si lo consideran inocente, lo ha afirmado: «Seguimos creyendo en su inocencia y seguimos defendiendo la presunción de inocencia». Más allá de esa afirmación, ha dicho que no iba a comentar las versiones, declaraciones o «estrategias de defensa» en sede judicial en este caso.

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Saiz ha hecho hincapié en que se está en una fase inicial de la investigación y en garantizar la plena colaboración con la justicia, y ha repetido en varias ocasiones que todo lo relativo al préstamo a Plus Ultra se ajustó a la legalidad. «No hay ninguna duda de que la actuación del Gobierno en el expediente del préstamo a Plus Ultra fue correcta», ha sido su respuesta al plantearle si el Gobierno actuó a petición de Zapatero o le informó del proceso, y cómo pudo saber el expresidente que se iba a conceder el préstamo antes de que se hiciera pública la decisión.

Para apuntalar sus argumentos, la ministra ha recordado que el expediente fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y contó con asesoramiento financiero y jurídico externos. También que fue revisado por el Juzgado de instrucción número 15 de Madrid, fue analizado por la Comisión Europea y fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló el régimen de ayudas.

En la rueda de prensa ha estado presente también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien al ser preguntada por este asunto y si desde Sumar iban a pedir algún tipo de responsabilidad a su socio en el Gobierno, ha dicho que ella nunca comenta las causas judiciales, porque cree que no sería responsable hacerlo.

Sí ha recordado que Sumar ha venido defendiendo que Zapatero debe dar explicaciones ante la inquietud, tristeza y preocupación que hay en la ciudadanía. Se ha remitido además a las palabras de Saiz en relación con la concesión del préstamo a Plus Ultra tras señalar que todos los expedientes son públicos y ha instado a dejar trabajar a los tribunales con sosiego, respeto y silencio.

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Respuesta del PP

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al expresidente Zapatero y a Pedro Sánchez de llevar «semanas mintiendo a todos los españoles» en relación con el rescate de Plus Ultra. Así, ha recalcado que las «confesiones» de Julio Martínez Martínez y de la cúpula de la aerolínea «señalan a Moncloa», al tiempo que confirman que «no hay ningún lawfare».

En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha recalcado que esas «dos confesiones coinciden en su versión»: «Zapatero cobró un 1 % del rescate a Plus Ultra a cambio de mediar con Venezuela y con Madrid, dos gobiernos, para que rescataran a la aerolínea». Por eso, ha indicado que «el día que Zapatero grabó un vídeo enfrente de un arbusto —tras su imputación en el caso Plus Ultra— mintió a todos los españoles».

Además, ha recordado que el pasado mes de marzo en la comisión de investigación del Senado el expresidente «negó que el presidente de Plus Ultra le hubiera pedido ayuda» y ha añadido que «dijo la verdad» porque hoy saben que fue él quien llamó «para ofrecerle sus servicios».

También ha destacado que Zapatero señaló en la Cámara Alta que Julio Martínez le comentó sin detallar que tenía alguna relación con Plus Ultra. «Pero hoy sabemos por la confesión de Julio Martínez que fue Zapatero quien captó a Plus Ultra como cliente», ha añadido.

Además, ha subrayado que el expresidente afirmó en el Senado «con mucha contundencia» que no hizo «absolutamente nada» ni se «interesó por el rescate de Plus Ultra». «Y lo que nos confiesa ahora Julio Martínez es que fue propio Zapatero el que le llamó para confirmarle que se iba a producir el rescate una semana antes de que el Consejo lo aprobase», ha apostillado.

Ester Muñoz ha resaltado que —según las recientes declaraciones— Zapatero «cobró mediante la sociedad Análisis Relevante por mediar a favor de Plus Ultra tanto ante el Gobierno de España como ante el Gobierno de Venezuela». «Y si pudo mediar ante estos dos Gobiernos es porque tenía dos socios Zapatero: tenía de socia a Delcy en Caracas y tenía de socio a Sánchez en Madrid. Si no, no se hubiera producido este rescate por el que él cobró un 1 %», ha resaltado.

La dirigente del PP ha asegurado que se está viendo el «gran chanchullo que tienen Sánchez y Zapatero y que se los puede llevar a los dos por delante ahora que la ley del silencio socialista ya no funciona». Ha afirmado que Sánchez y Zapatero «son lo mismo», «han trabajado siempre en el mismo equipo» y «todo lo que han hecho lo han hecho juntos». «Es que el rescate no se podría haber producido si alguien no le dijo que sí a Zapatero», ha exclamado, para indicar que el expresidente llamaría a «algún ministro» o al propio Pedro Sánchez.

Asimismo, la portavoz del Grupo Popular ha aseverado que se confirma que «no hay ningún lawfare». «No eran bulos, no eran seudo medios no eran mentiras, no era una oposición que está en una conspiración para hacer caer al Gobierno», ha sentenciado.

Asimismo, Muñoz ha asegurado que a día de hoy siguen «sin saber el origen de las joyas» intervenidas en una caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno. «Zapatero dijo que lo iba a solucionar, mandó a distintos portavoces oficiales y no oficiales por las tertulias para decir de dónde eran. A día de hoy sigue sin explicar el proceder de esas joyas», ha criticado.