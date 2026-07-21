Detienen a un hombre tras la muerte a puñaladas de su mujer en Toledo

Una dotación de la Guardia Civil de Tráfico también fue movilizado, pero finalmente no fue necesaria su presencia al ser una falsa alarma y dar aviso el GES de A Pontenova PEPA LOSADA

Una mujer de 45 años, de nacionalidad ecuatoriana, falleció asesinada en la madrugada de este martes en Alameda de la Sagra (Toledo) a manos de su esposo, un hombre de 48 años y de nacionalidad española, aunque de origen también ecuatoriano, que ha sido detenido por la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron en el domicilio que ambos compartían en la plaza de España de esta localidad de 4.300 habitantes. El hombre atacó a su pareja con un arma blanca causándole la muerte. Hacia las cinco y cuarto de la madrugada el Servicio de Urgencias y Emergencias del 112 recibió un aviso de lo ocurrido y hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de este pueblo así como un médico de urgencias que solo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer.

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En cuanto al autor del crimen, fue trasladado al Hospital Universitario de Toledo en una UVI móvil ya que, al parecer, trató de quitarse la vida tras matar a su esposa. Los hechos ocurrieron en presencia de tres de los cuatro hijos de la pareja, de 12, 20 y 26 años. El cuarto hijo es una joven de 27 años que reside en otro domicilio.

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Según fuentes de la investigación, la víctima de este nuevo caso de violencia machista no se encontraba en el sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en casos de Violencia de Género) y no constaban denuncias previas hacia el detenido por malos tratos. La pareja había alquilado recientemente la casa en la que vivían en Alameda de la Sagra cuyo ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial por lo ocurrido.

Page manda sus condolencia a la familia y amigos de la mujer muerta en Alameda de la Sagra. PIEDAD LOPEZ | EUROPAPRESS

La violenta muerte de esta mujer es la segunda que se registra por violencia machista en lo que llevamos de año en la provincia de Toledo, después de que el pasado mes de abril una mujer venezolana de 43 años, Alejandra Maryvin, fuera asesinada por su expareja, de 50 años y nacionalidad venezolana, con un arma blanca en el municipio de Seseña, dentro de la comarca toledana de La Sagra. En aquella ocasión, el autor del crimen, que estaba en trámites de divorcio con la víctima, se suicidó ahorcándose en la escalera del domicilio familiar.