La detención en Jaén del presunto asesino de una mujer de 86 años se salda con tres guardias civiles heridos

Minuto de silencio por el crimen que ha costado la vida a una anciana de Alcaudete, Jaén. AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE | EUROPAPRESS

Esta pasada madrugada, la Guardia Civil ha procedido en la localidad de Alcaudete (Jaén) a la detención de un varón de 46 años y vecino de la localidad como presunto autor del crimen en el que falleció una mujer de 86 años como consecuencia de heridas por arma blanca sufridas cuando se encontraba en el interior de su vivienda.

Durante la intervención para llevar a cabo la detención, tres agentes de la Guardia Civil han resultado heridos.

Leer más: Detienen a un hombre tras la muerte a puñaladas de su mujer en Toledo

La investigación continúa abierta y se ampliará la información cuando el estado de la investigación lo permita.