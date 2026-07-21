La detención en Jaén del presunto asesino de una mujer de 86 años se salda con tres guardias civiles heridos
MADRID / COLPISA
ESPAÑA
La mujer falleció como consecuencia de las heridas por arma blanca sufridas cuando se encontraba en el interior de su vivienda en Alcaudete21 jul 2026 . Actualizado a las 11:38 h.
Esta pasada madrugada, la Guardia Civil ha procedido en la localidad de Alcaudete (Jaén) a la detención de un varón de 46 años y vecino de la localidad como presunto autor del crimen en el que falleció una mujer de 86 años como consecuencia de heridas por arma blanca sufridas cuando se encontraba en el interior de su vivienda.
Durante la intervención para llevar a cabo la detención, tres agentes de la Guardia Civil han resultado heridos.
La investigación continúa abierta y se ampliará la información cuando el estado de la investigación lo permita.