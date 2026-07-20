Vox recurrirá la absolución de David Sánchez del delito de tráfico de influencias

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en una imagen de archivo. Jero Morales | EFE

Vox interpondrá un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de absolver a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, de un delito de tráfico de influencias.

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, quien ha advertido de que los servicios jurídicos de la formación están convencidos de que hay pruebas suficientes para que David Sánchez sea condenado por tráfico de influencias al participar en un proceso «destinado a simular su legalidad».

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«Es evidente que hay un tráfico de influencias», ha afirmado Fúster, que ha contrastado la decisión de su partido de recurrir «con argumentos y con pruebas» una decisión judicial con la actitud de los «gorilas del entorno de Sánchez» que, según ha dicho, se dedican a «insultar a los jueces».

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La Audiencia de Badajoz ha condenado a David Sánchez a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativo, mientras que ha considerado que no existió tráfico de influencias en su contratación por la Diputación provincial.

La sentencia, emitida el 14 de julio por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, recoge que el hermano de Pedro Sánchez David, es autor por cooperación necesaria del delito de prevaricación administrativa relacionada con el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo