El Tribunal de Cuentas frena la aplicación de la amnistía y consulta a las partes sus alegaciones tras el aval del TJUE

Puigdemont, en Bruselas el pasado septiembre. OLIVIER MATTHYS | EFE

El Tribunal de Cuentas ha pedido a las partes sus alegaciones en el caso del presunto desvío de fondos para el referendo ilegal del 1 de octubre del 2017 y la acción exterior del procés, después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) a la ley de amnistía.

Según ha comunicado este lunes, el órgano fiscalizador ha acordado reanudar la tramitación del procedimiento, que estaba suspendido desde que planteó ante el TJUE una cuestión prejudicial al considerar que el supuesto desvío de fondos para el proceso independentista catalán afecta a los intereses financieros comunitarios.

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Fue en julio del 2024 cuando elevó su cuestión prejudicial y decidió suspender el procedimiento «hasta la resolución del incidente prejudicial», descartando resolver hasta ese momento sobre las peticiones de aplicación de la amnistía a este caso.

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Ahora, el órgano concede a las partes un plazo de diez días para que formulen las alegaciones que crean oportunas y «aporten la documentación que consideren pertinente en relación con el origen de los fondos utilizados para realizar los gastos objeto del procedimiento», de acuerdo con la nota de prensa hecha pública.

El alcance del fallo del TJUE

El Tribunal de Cuentas incide en que el TJUE consideró en su sentencia que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no se opone a la aplicación de la ley de amnistía «cuando los actos objeto del procedimiento se refieran a fondos que no procedan del presupuesto de la Unión Europea ni estén destinados a este».

A ello añade que la decisión del tribunal europeo conocida la semana pasada «admite las ocho cuestiones planteadas» por el órgano español, «contestando que la ley es contraria en los aspectos que analiza al Derecho de la UE y rechaza las alegaciones de los demandados que cuestionaban» su «independencia e imparcialidad», según recoge Europa Press.

En este caso abierto, el Tribunal de Cuentas tiene encausados, entre otros, a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, y a exconsejeros de la Generalitat como Raúl Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig.