Primera crisis de gobierno de Salvador Illa, en el ecuador de su mandato

El presidente de La Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo. Europa Press | EUROPAPRESS

Salvador Illa ha formalizado este lunes el relevo de Mónica Martínez Bravo al frente del Departamento de Bienestar Social de la Generalitat de Cataluña. Raúl Moreno, hasta ahora secretario general de Bienestar, coge las riendas de la Consejería, en una crisis exprés que Illa ha querido encapsular a este departamento. En las últimas semanas se había especulado con una crisis de gobierno más amplia, coincidiendo con el ecuador de la legislatura, para dar salida también a Sílvia Paneque, la portavoz y consejera con mayor poder del gobierno catalán, que podría volver a encabezar la candidatura socialista a la alcaldía de Girona en las próximas municipales.

De momento, la crisis se centra en Bienestar Social. La independiente Martínez Bravo abandona el gobierno catalán a petición propia, por motivos personales, han puntualizado desde el ejecutivo catalán, tras dos años viviendo entre Madrid —donde reside su familia— y Barcelona. Ha sido el propio Illa quien ha anunciado el relevo esta mañana, explicando que Moreno tomará posesión del cargo este lunes para poder participar mañana martes en su primera reunión del ejecutivo catalán.

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Illa ha agradecido «la dedicación y compromiso» de Martínez Bravo al frente de la consejería y ha elogiado a su sustituto, un «pata negra» del socialismo catalán, procedente de las juventudes socialistas y formado en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) antes de saltar al Parlament.

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«Con este relevo damos continuidad» al trabajo de Martínez Bravo, ha destacado el presidente catalán. «Consolidamos el despliegue de los hitos alcanzados», entre los que Illa ha destacado la Ley del tercer sector, el acuerdo para la equiparación salarial de ese tercer sector o «la transformación de la atención a la dependencia con el Plan Cuidados».

La primera patata caliente del nuevo consejero no se hará esperar. Este miércoles el Parlamento catalán debate y vota las conclusiones de la Comisión de investigación sobre la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Una investigación derivada del informe de la Sindicatura de Cuentas (el Tribunal de Cuentas catalán) que en el 2024 señaló gastos indebidos de 167,56 millones de euros por los presuntos pagos indebidos por parte de la Consejería de Derechos Sociales a beneficiarios de distintas prestaciones sociales entre el 2016 y el 2024.

Se trata de la misma dirección general señalada por el caso de una menor tutelada que fue prostituida mientras estaba bajo el paraguas de la Generalitat de Cataluña, un caso que llevó a Martínez Bravo a desmantelar esta dirección general, para crear una nueva estructura, Dirección General de Protección y Prevención de la Infancia y la Adolescencia, en la que se han reforzado los controles sobre las ayudas a menores tutelados por la administración catalana.