El presunto testaferro de Zapatero confiesa en un escrito al juez que el expresidente medió en el rescate de Plus Ultra

De izquierda a derecha: El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y Julio Martínez Martínez, administrador de Análisis Relevante.

Julio Martínez Martínez, considerado el presunto testaferro y pagador de José Luis Rodríguez Zapatero, ha remitido este lunes un documento clave al juez instructor José Luis Calama en el que señala al expresidente del Gobierno. El empresario y administrador de la consultora Análisis Relevante, epicentro del caso en el que se investigan las supuestas irregularidades en la concesión de una millonaria ayuda pública a la aerolínea Plus Ultra, muestra su disposición a “colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos”, según el documento al que ha tenido acceso este periódico.

El empresario revela en este escrito que sus hilos con la aerolínea comenzaron a moverse en mayo del 2020, cuando el propio exsecretario general socialista le anticipó que los altos cargos de la compañía aérea le llamarían de forma inminente. De acuerdo con la versión remitida al juzgado, ese contacto se materializó el 16 de mayo del 2020 por parte del dueño de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y su consejero delegado, Roberto Roselli. Ambos directivos le trasladaron la asfixia financiera que atravesaba la compañía y la necesidad imperiosa de obtener inyecciones de capital, una situación de vulnerabilidad de la que el propio Zapatero ya estaba plenamente al corriente.

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Martínez Martínez enfatiza ante el magistrado que él no tenía ninguna capacidad individual para abrir puertas a la financiación —ni en el sector público ni en el privado—, por lo que su rol real se limitó al de un mero enlace. El verdadero estratega que guiaba la hoja de ruta y marcaba las directrices era el expresidente del Gobierno en su condición de consultor.

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Además —siempre según la narración de hechos ofrecida por Martínez un día antes de su declaración—, para articular esta estructura de influencia, se fundó la firma Análisis Relevante, orientada a la asesoría estratégica, conferencias e informes internacionales que dependían de la firma del exmandatario. El capital de esta mercantil se distribuyó entre el propio Martínez Martínez (75%) y el periodista Sergio Sánchez (25%), quien se encargaba de pulir y rematar los textos de Zapatero.

De la estética y maquetación de los documentos se ocupaba la agencia Whathefav, que percibió una iguala de 3.000 euros al mes hasta el año 2025. El escrito detalla que, aunque Zapatero se mantuvo deliberadamente al margen del accionariado y de los cargos oficiales de la sociedad, era el auténtico cerebro que pilotaba la empresa y decidía las políticas comerciales.