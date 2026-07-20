El juez Peinado da cinco días a las acusaciones para reformular sus cargos contra Begoña Gómez tras la caída de dos delitos

Begoña Gómez y Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. Borja Sánchez-Trillo

Juan Carlos Peinado acelera los trámites en el procedimiento contra Begoña Gómez. Según una providencia dictada por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el magistrado que instruye la causa contra la mujer del presidente del Gobierno ha concedido un plazo de cinco días a las acusaciones para que reformulen y presenten sus escritos de conclusiones.

Un movimiento que se produce después de que la Audiencia Provincial redujera a la mitad los delitos imputados a la esposa de Pedro Sánchez. El requerimiento del juez no solo afecta a Gómez, sino también a su asistente, Cristina Álvarez, cuyos cargos deben reconfigurarse tras la reciente reestructuración del sumario.

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En concreto, la reorganización del caso es consecuencia directa del fallo emitido el pasado jueves por una sección de cinco magistrados de la Audiencia de Madrid, que ratificó que Gómez deberá sentarse en el banquillo de los acusados, pero acotó el enjuiciamiento exclusivamente a los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, descartando por el camino los de apropiación indebida y corrupción en los negocios.

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La situación penal del empresario Juan Carlos Barrabés, por su parte, tomará un rumbo independiente. Peinado ha acordado desgajar sus pesquisas de la pieza principal mediante una deducción de testimonio, remitiendo las actuaciones al decanato de los juzgados de Plaza de Castilla para que los hechos relativos al consultor se instruyan en una causa penal completamente nueva.

En la providencia del pasado jueves, los magistrados apreciaron indicios de que Gómez se valió de su «privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno» para impulsar su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. No obstante, el tribunal provincial decidió aliviar la situación personal de la investigada dejando sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre ella, como la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte.