Muere un menor de 13 años y tres personas resultan heridas tras un derrumbe en una fuente durante las celebraciones del Mundial

Aficionados españoles celebrando la victoria. Diego Radamés | EUROPAPRESS

Un adolescente de 13 años ha muerto en Ciudad Rodrigo (Salamanca) y otras tres personas han resultado gravemente heridas tras el derrumbe de parte de una fuente en la que celebraban la victoria de la selección española en la final del Mundial de fútbol.

El accidente se produjo cuando la víctima se encontraba junto a otros jóvenes en el interior de la fuente del Árbol Gordo. Según las primeras informaciones, una parte de la estructura cedió debido a la aglomeración de personas y una de las piedras se desplomó sobre el menor. Varios agentes de la Policía Local de Ciudad Rodrigo acudieron de inmediato al lugar e intentaron rescatar al adolescente, retirando los restos del derrumbe para poder liberarlo, según han informado a Europa Press fuentes del propio cuerpo. Sin embargo, el joven falleció a consecuencia de las heridas sufridas.

Además, otras tres personas que se encontraban en la fuente resultaron gravemente heridas.

Tras la tragedia, el Ayuntamiento de la localidad salamantina ha expresado su «profundo dolor» por la muerte del menor en un comunicado difundido en redes sociales. «Toda la ciudad de Ciudad Rodrigo siente esta pérdida y acompaña a la familia y amigos del menor en su dolor», ha señalado.

El Consistorio ha lamentado que «lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de selección española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense» y ha deseado una «pronta recuperación» a los heridos.