Junqueras, sobre Junts: «Cuando nunca eres útil, puede pasar que algunos de tus votantes acaben votando a cualquier inútil»

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, el pasado martes. César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha emplazado este lunes a Junts a apoyar la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico, el consorcio de inversiones o la nueva financiación y le ha advertido: «Cuando nunca eres útil, puede pasar que algunos de tus votantes acaben votando a cualquier inútil». Así lo ha dicho en declaraciones a SER Catalunya, donde ha asegurado que le gustaría poder armar una estrategia conjunta con Junts para defender cuestiones de interés para Cataluña, pero los de Carles Puigdemont son contrarios al consorcio de inversiones y al modelo de financiación pactado por ERC y los socialistas.

Después de que la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) haya pronosticado un crecimiento exponencial de Aliança Catalana a costa de un Junts que se desploma, Junqueras ha sugerido al partido que lidera Puigdemont que «lo mejor que puede hacer es ser útil» y apoyar iniciativas que benefician a Cataluña. Por ello, espera que «por el bien de Cataluña» Junts permita la tramitación parlamentaria de la nueva financiación: «Es mucho mejor para Cataluña y para ellos mismos que esto salga adelante».

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Junqueras ha subrayado que «las peleas entre Junts y los socialistas no sirven de nada», por lo que los ha instado a «pensar en Cataluña en lugar de pensar en sus peleas».

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Contactos con Puigdemont

Tras la sentencia europea que avala la ley de amnistía, Junqueras ha mantenido contactos con Puigdemont y con gente de su entorno, aunque ha evitado dar detalles porque en Junts piden «discreción». Junqueras desconoce qué es lo que hará ahora el Tribunal Supremo con la amnistía, pero ha destacado que «cada vez tiene menos margen para hacer cosas raras».

En cuanto a Aliança Catalana, ha hecho hincapié en el «error» que supone votar a un partido que «aplaude» al presidente estadounidense, Donald Trump, cuyas políticas, ha dicho, perjudican a la economía catalana.

Gabriel Rufián, «un candidato magnífico»

Junqueras, apuesta «sin duda» por Gabriel Rufián para que repita como candidato de los republicanos en las próximas elecciones generales. Afirma así después de que en los últimos meses Rufián se haya desmarcado de la línea oficial de la dirección del partido, al reclamar una fórmula electoral más unitaria de las izquierdas.

Ha dejado claro que su partido no tiene intención de prescindir de Rufián como «portavoz de ERC y cabeza de lista de ERC» para las próximas elecciones generales: «Seguro que es un candidato magnífico. Es amigo mío, es mi compañero, lo he ayudado siempre y lo intentaré ayudar siempre». Las «condiciones» para que Rufián sea candidato, ha añadido, «las marca la militancia de ERC», que es «un partido independentista, republicano, de izquierdas, progresista, simpático y honesto». «Por mi parte, sin duda será el candidato de ERC en las próximas elecciones», ha insistido.