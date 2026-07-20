Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, guarda silencio en su declaración como imputada en el caso Koldo

La expareja de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como investigado en el caso Koldo. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, estaba citada este lunes a las 10.00 horas en la Audiencia Nacional. Debía comparecer ante el juez encargado de la instrucción del caso Koldo, Ismael Moreno. Lo hacía como imputada por haber estado cobrando un sueldo de dos filiales de el Adif, primero Ineco y más tarde Tragsatec, sin haber acudido a trabajar —unos hechos que ella misma relató durante el juicio al exdirigente socialista en el Tribunal Supremo—. No obstante, se acogió a su derecho a no contestar.

También estaban citados el hermano de Koldo García, Joseba García, que ya estaba imputado en el caso Koldo, pero que deberá declarar por el presunto «enchufe laboral» a la expareja de Ábalos; Ignacio Zaldívar, exdirector de Gestión Administrativa del Adif. Los tres fueron llamados como imputados después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito aludió que en la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de las mascarillas que condenó a Ábalos a 24 años de prisión hay «datos que apuntan a la intervención» del hermano de Koldo y Zaldívar en la contratación de Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

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Jésica Rodríguez declaró ante el alto tribunal a principios del mes de abril. Fue ante la Sala que acabó condenando al exministro Ábalos por su implicación en el caso de mascarillas —una de las ramificaciones que han surgido desde que se comenzó a investigar el caso Koldo—. Durante su comparecencia, en aquel momento aún en calidad de testigo, la expareja del que fuera también secretario de Organización del PSOE aportó detalles sobre los motivos que la llevaron a las empresas estatales, señalando que «a mí el señor Ábalos me comentó que sería interesante que mientras estudiaba la carrera también trabajara».

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Al ser cuestionada sobre el nivel de implicación y conocimiento que el exdirigente socialista tenía de la situación, afirmó con rotundidad que «el señor Ábalos estaba al tanto de todo», al tiempo que justificaba su falta de sospecha inicial admitiendo: «vengo del sector privado y nunca pensé que una empresa pública es una empresa en la que tú necesitas hacer unas oposiciones». En relación con su contratación en Ineco, admitió que a lo largo de dos años no hizo «nada». Asimismo, al ser interrogada por su posterior incorporación a la filial Tragsatec, reconoció la total ausencia de tareas y de un proceso de selección ordinario al desvelar que «no hice ninguna entrevista» y que formalmente «era la auxiliar del señor Joseba [García]», ratificando ante el tribunal que estuvo percibiendo fondos públicos sin desempeñar ningún trabajo efectivo. Unos hechos que ahora le han valido los cargos que se le acusan: delitos de malversación de fondos públicos y de tráfico de influencias