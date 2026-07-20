El exjefe de Gabinete de Sánchez debe entregar su móvil al juez Pedraz

El expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano Marta Fernández Jara | EUROPA PRESS

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz cita al que fuera presidente de Correos y, previamente, jefe de Gabinete del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Juanma Serrano, el próximo 5 de agosto. El objetivo es que este entregue su teléfono móvil, que se verifique el clonado del mismo y sea incorporado a la causa. Cede así a la petición que la Fiscalía de Anticorrupción había realizado ante el magistrado instructor del caso que investiga si la exmilitante socialista Leire Díez habría accedido a un puesto en la empresa pública por «enchufe» con el objetivo de adjudicar ciertos contratos con los que poder cobrar comisiones ilícitas.

El auto establece que Juanma Serrano tendrá que acudir ante el juez Pedraz el próximo 5 de agosto a las 10.00 horas «a fin de verificar dicho clonado y su número de identificación». También recoge que, en caso de que fuera necesario, se acordará «la realización de un nuevo clonado en Sede Judicial a presencia del interesado».

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La citación se produce una semana después de que saliese a relucir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que los agentes además de vincular a Serrano con la contratación irregular de Leire Díez en Correos, también concluyen que habría intervenido en los negocios presuntamente ilícitos de la llamada trama Hiroruk, capitaneada por el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y en la que también participaban Díez, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y su socio Antxón Alonso. Un documento que le habría valido también la imputación en el proceso.

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El informe de la UCO

Pedraz decidió imputar a Juanma Serrano en el caso Leire después de que la Guardia Civil hubiese hallado indicios sólidos de que, presuntamente, habría colaborado con la red tanto para adjudicar en Correos determinados contratos de los que podrían beneficiarse a través de comisiones ilícitas como para, posteriormente, entorpecer determinadas investigaciones que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno. El informe de la UCO, que vio la luz unos días antes de que se produjese el cambio a investigado del que fuera presidente del compañía pública, sitúa a Juanma Serrano en la cúspide de las conocidas como cloacas del PSOE.

Los investigadores concluyen que Serrano y Leire Díez operaron como un núcleo ejecutor coordinado —cuyo punto de partida fue una reunión clave en la sede socialista durante los cinco días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez en abril del 2024— para construir contra-relatos mediante audios del excomisario Villarejo y comunicaciones encriptadas en Signal.

La petición de la Fiscalía

Tras conocer los hechos detallados por la UCO en su informe, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez Pedraz la autorización para acceder, clonar y volcar de manera integral el teléfono de Juanma Serrano, al considerarlo una pieza de convicción indispensable para el avance de la causa. El ministerio público justificó la necesidad bajo la firme sospecha de que el terminal custodia las comunicaciones y archivos definitivos sobre la estrategia de desestabilización judicial coordinada en Ferraz, así como los detalles del «enchufe» en Correos.

Al situar a Serrano en el nexo de unión de la trama Hirurok, la Fiscalía busca con este volcado no solo asegurar los mensajes cruzados con Leire Díez o Vicente Fernández, sino también rastrear las ramificaciones hacia terceros y comprobar si existieron instrucciones o directrices directas de mandos superiores del PSOE o del propio Ejecutivo central.