Reyes Maroto frena la rebelión de las bases y se consolida como candidata del PSOE en Madrid

La ganadora de las primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, en la agrupación socialista de Centro. Borja Sanchez-Trillo | EFE

La militancia del PSOE de Madrid ha optado por la continuidad y el cierre de filas con la dirección nacional. Reyes Maroto se proclamó este domingo ganadora de las elecciones primarias a la Alcaldía de Madrid tras imponerse a la concejala Enma López, sofocando así el inesperado desafío orgánico que ha mantenido en vilo al partido durante las últimas semanas. El veredicto de las urnas supone un indiscutible balón de oxígeno para el «aparato» de Ferraz y para la ejecutiva regional de Óscar López, cuyas estrategias y liderazgos habrían quedado seriamente tocados en caso de una derrota.

La victoria de Maroto ratifica la confianza en la línea oficial avalada directamente por Pedro Sánchez y frena en seco lo que se perfilaba como una reedición madrileña de la rebelión de las bases de 2017. Al respaldar a la exministra, los afiliados han priorizado la estabilidad institucional y la proyección estatal de su portavoz frente a la vía de la ruptura unilateral planteada por López tras su salida por sorpresa de la Ejecutiva Federal. El pulso, que comenzó con el impactante anuncio de López en vísperas del Comité Federal y la meritoria recogida de avales del pasado domingo, termina finalmente con el control del aparato restablecido.

Orgánicamente, el resultado blinda a Reyes Maroto y debilita la posición de los sectores críticos locales, que habían canalizado el desencanto de las agrupaciones de distrito a través de la candidatura alternativa.

Sin embargo, el triunfo oficialista no oculta el severo toque de atención recibido: la necesidad de forzar las urnas evidencia las tensiones de una militancia fatigada por el rumbo electoral en la capital, donde el PSOE permanece estancado como tercera fuerza con solo 11 concejales frente a la mayoría absoluta de un Partido Popular que las encuestas actuales sitúan revalidando con comodidad.

Superada la tormenta interna, el reto inmediato de Maroto pasa por coser las heridas abiertas por una campaña de reproches cruzados y unificar un grupo municipal obligado a convivir bajo el mismo techo.

Con el aval definitivo de las bases ya en el bolsillo, la candidata oficial activa el contador electoral con el objetivo de revertir la parálisis en los sondeos, disputar la hegemonía de la izquierda a Más Madrid y construir una alternativa sólida que logre generar una fisura en el liderazgo de José Luis Martínez-Almeida.