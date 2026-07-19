Muere la mujer a la que prendieron fuego dos sicarios por orden de su marido en Madrid

Hospital La Paz-Carlos III de Madrid, en una imagen de archivo. Javier Lopez | EFE

La mujer de 30 años que permanecía ingresada desde febrero con quemaduras graves en el 50 % de su cuerpo falleció este sábado por las heridas sufridas en el ataque que perpetraron dos sicarios por orden de su marido en Sevilla la Nueva (Madrid), han confirmado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno. Al confirmarse el fallecimiento de la joven, el número de mujeres asesinadas en el 2026 por violencia machista asciende a 29, el tercero en la Comunidad de Madrid, y a 1.370 desde el 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El suceso tuvo lugar el pasado 2 de febrero, cuando la mujer fue rociada con un líquido inflamable en el interior de su domicilio; posteriormente le prendieron fuego, causándole quemaduras graves en el 50 % de su cuerpo. El pasado 23 de marzo, la Guardia Civil detuvo a tres personas relacionadas con el suceso: el marido de la mujer, como presunto inductor de la agresión, y otros dos hombres como autores materiales de la misma.

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La mujer permanecía ingresada desde entonces en el hospital de La Paz. Los tres detenidos permanecen desde entonces en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Sistemas de aviso

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.