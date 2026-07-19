El incendio de Guadalajara calcina 13.000 hectáreas y fuerza 800 desalojos en 21 municipios

El incendio que se inició el pasado jueves en La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, ha afectado ya a unas 5.400 hectáreas desde que fue detectado, el 90 por ciento de la superficie afectada perteneciente al Parque Natural de la Sierra Norte, y ha hecho necesario evacuar otra localidad, con lo que ya son 12 los municipios desalojados con unas 600 personas desplazadas. NACHO IZQUIERDO | EFE

El fuego continuó durante todo el domingo desatado en la provincia de Guadalajara. Iniciado en el término de La Mierla el pasado jueves, el incendio calcinó unas 13.000 hectáreas y provocó el desalojo de 21 municipios de la zona. Los servicios de emergencia trabajaron a fondo para establecer una línea que ejerciera como un sólido cortafuegos a 15 kilómetros del perímetro de las llamas, en el terreno de Prádena de Atienza, una de las localidades evacuadas preventivamente. Semejante distancia tiene un sentido: durante el sábado el incendio avanzó unos 13 kilómetros. Las condiciones meteorológicas fueron similares este domingo, lo que provocó que se trabajara con todo este espacio de margen.

Al menos 800 personas de estos municipios dormirán fuera de sus casas. En dos de ellos, Bustares y Gascueña, la situación es delicada. Los servicios de extinción, más de 500 según la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, trabajan sin descanso para proteger estos municipios de las llamas.

La mayoría de la zona afectada por el incendio pertenece al parque natural Sierra Norte. El Gobierno de Castilla-La Mancha activó el nivel 2 de emergencia del Plan Infocam. Se solicitó a la Unidad Militar de Emergencias que duplique sus efectivos, pasando de 100 a 200, y también la UME pondrá a disposición del Gobierno regional dos helicópteros nuevos que se incorporarán al dispositivo.

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La tensión en Guadalajara contrasta con la sensación de mayor alivio en Zaragoza. Las autoridades dan por controlado el grave incendio desatado en Orés, que hizo que 14.400 hectáreas fueran pasto de las llamas. El siniestro es el segundo más extenso de la historia reciente de la comunidad. «El incendio ha conseguido ser estabilizado, por lo tanto se han cumplido las previsiones más optimistas», destacó la vicepresidenta primera del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. El fuego obligó a evacuar a cinco municipios de esta provincia y uno de Navarra, Petilla de Aragón, al alcanzar un ratio estimado de unos 78 kilómetros. El perímetro, remarcó Vaquero, se basa en las imágenes que proporciona el satélite Sentinel de Copernicus». Las autoridades inspeccionaran cada vivienda para proceder a autorizar el regreso progresivo de los habitantes de esta zona a sus casas.