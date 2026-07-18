Reyes Maroto y Enma López se juegan este domingo la candidatura por el PSOE en Madrid ciudad

De izquierda a derecha, las candidatas en las primarias del PSOE de la ciudad de Madrid, Enma López, y la actual líder de la agrupación, Reyes Maroto. Rodrigo Jiménez | EFE

La exministra de Turismo y líder del PSOE de la ciudad de Madrid, Reyes Maroto, participa este domingo en un proceso de primarias con una candidatura alternativa que conoce bien: la encabeza la viguesa Enma López, también edil en el Ayuntamiento capitalino y que, en un guion que no estaba previsto, anunció su candidatura a este proceso que decidirá quién planta cara a nivel electoral a José Luis Martínez-Almeida.

Lo sorpresivo de la candidatura de la gallega viene por su pasado reciente. López ejerció de jefa de campaña de Maroto y fue uno de los ascensos en la ejecutiva del PSOE tras el congreso federal de Sevilla del 2024. Ejercía de secretaria de estudios y programas hasta que anunció su paso al frente. De hecho, Maroto se lo ha reprochado en varias intervenciones. «Ha tenido una falta de lealtad y ha preferido ser la protagonista», aseguró la exministra en Infolibre. La exministra criticó que se presente tras haber sido, dijo en Efe, su mano derecha durante más de tres años.

Ambas candidatas lograron el aval necesario, de 823, por lo que está en manos de las 12 agrupaciones el futuro rostro de cara a las próximas elecciones municipales.

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En los debates, López y Maroto se cuidaron más de buscar una confrontación directa. La candidata gallega se reivindica como un soplo de aire fresco y necesario, afirma, en un partido que ha pasado más de tres décadas sin gobernar Madrid y que lleva sin ser segunda fuerza desde el 2011 (fueron cuartos en el 2019). «Esta candidatura nace de mirar para fuera y eso es donde tenemos que estar (...) dejemos de pensar en historias pequeñas, en historias internas y pensemos en ganar esta ciudad», destacó López, según recoge Efe. En una entrevista con la misma agencia, Maroto reivindicó que su proyecto cuenta con raíces asentadas y el apoyo de «la militancia de base». La exministra apostó «echar a Airbnb» y aumentar la limpieza en la capital, con un modelo en el que se acoplen los 12 millones de turistas que recibe la urbe. A diferencia de López, que sí aseguró que contaría con Maroto en caso de ganar, la actual líder no da por segura la inclusión en el futuro de su rival.