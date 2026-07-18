Un preso de permiso intenta matar a su hermano de dos cuchilladas y se atrinchera en su casa de Valencia

De vuelta a prisión tras intentar matar a su hermano de dos cuchilladas durante una discusión por cuestiones económicas en el domicilio familiar, situado en una urbanización de Montroi (Valencia). El detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa se atrincheró en la vivienda con diversas armas blancas durante más de dos horas, hasta que finalmente fue arrestado por agentes de la Policía Local de Montserrat y de la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron a la una de la madrugada del pasado 29 de junio en la localidad de Montroi. Al no contar con patrulla por la noche la Policía Local de este municipio, acudieron inmediatamente al lugar agentes de la Policía Local de Montserrat, quienes se hicieron cargo de la actuación hasta la llegada de la Guardia Civil. De hecho, dichos policías, jugándose la vida, entraron en la casa y lograron reducir al presunto agresor, que se encontraba de permiso penitenciario, tras efectuar dos disparos con una pistola eléctrica.

Según han informado fuentes del Instituto Armado, la actuación tuvo su origen tras recibir un aviso la Central Operativa de Servicios de los padres de la víctima, quienes residen en dicha vivienda junto a sus dos hijos. Estas mismas fuentes indican que un hombre habría apuñalado de gravedad a su hermano y se había atrincherado en su vivienda armado con varias armas blancas. Además, la situación revestía una alta peligrosidad por los antecedentes del detenido y la extrema violencia de los mismos.

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Diversas patrullas de la Guardia Civil acudieron al lugar, junto a Policía Local de Monserrat. Los agentes realizaron un cerco de la vivienda con el fin de proceder a la detención del autor. El dispositivo se alargó durante más de dos horas y, tras la necesidad de hacer uso de las medidas de compulsión mínimas necesarias y arrebatarle el arma, se consiguió reducir al autor y proceder a su detención, han aclarado fuentes de la Benemérita.

Evacuado grave al hospital

El herido presentaba dos lesiones por arma blanca, una en el costado y la otra en el brazo. Una ambulancia del SAMU lo trasladó al hospital en estado grave. Al parecer, ambos hermanos, con problemas de drogadicción, tenían discusiones frecuentes y en esta ocasión el motivo de la misma eran cuestiones económicas.

El detenido, de 50 años, estaba de permiso penitenciario. Se le atribuye un delito homicidio en grado de tentativa, por el cual ha regresado a prisión.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de la Guardia Civil Alberic con la colaboración de la Policía Local de Monserrat. Y las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet.