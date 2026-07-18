El incendio forestal de Zaragoza mantiene a cinco municipios desalojados y arrasa 15.400 hectáreas

Avituallamiento de las brigadas forestales este sábado, durante los trabajos de extinción del incendio de Orés (Zaragoza). Javier Cebollada | EFE

El incendio forestal declarado este miércoles, en la Comarca de Cinco Villas, continúa activo, en Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (Procinfo). El incendio mantiene un perímetro muy amplio, de más de 80 kilómetros, y continúa condicionado por los cambios de viento, la topografía y la proximidad de núcleos habitados. La superficie provisional afectada asciende ya a 15.400 hectáreas,

Durante la noche se han registrado progresiones en los sectores 1 y 5, correspondientes al flanco izquierdo, favorecidas por el viento y por las características del terreno. La entrada de viento de componente norte obligó a reordenar parte del dispositivo, ya que algunas lenguas de fuego abiertas en el sector 3 llegaron a afectar al sector 1.

Los trabajos realizados durante la noche han permitido contener la evolución en varios puntos. En el sector 5, las quemas de ensanche han contribuido a asegurar el flanco izquierdo del incendio, mientras que en el sector 6, en la zona de Luesia, se mantienen varios puntos bajo vigilancia por riesgo de reactivación a lo largo del día. Los sectores 2 y 4 se encuentran sin llama, mientras que los sectores 1 y 3 son los que han presentado mayor intensidad durante la noche. La dirección técnica mantiene también una vigilancia especial sobre el sector 6, en el entorno de Luesia y la Sierra de Santo Domingo.

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La estrategia de este sábado pasa por mantener el refuerzo de medios en todo el perímetro, con especial atención a los cascos urbanos y a las zonas próximas a Uncastillo, Luesia y el eje entre Asín y Orés. También se mantendrá el seguimiento de los sectores 1, 3, 5 y 6, apoyados por medios del operativo INFOAR, UME y otros recursos de refuerzo. La previsión de vientos cambiantes obliga a mantener una planificación flexible y a adaptar continuamente los trabajos a la evolución del incendio. La prioridad sigue siendo consolidar el perímetro, actuar con maquinaria en las zonas donde sea posible y anticiparse a posibles reactivaciones.

El consejero de Hacienda Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha indicado tras la reunión del Cecopi: «Hoy nos encontramos de nuevo con unas condiciones meteorológicas bastante complejas. El viento va a ir en todas las direcciones: durante la mañana será un viento sur, bastante intenso, cálido y seco, y por la tarde volverá a rolar a norte. Esto va a provocar una humedad relativa muy baja, subida de temperaturas y nuevas dificultades para la extinción», ha explicado Bermúdez de Castro.

Operativo

Durante la noche del viernes han trabajado aproximadamente 370 efectivos. Para este sábado está previsto un operativo de alrededor de 450 efectivos, con medios del Gobierno de Aragón, Unidad Militar de Emergencias, MITECO, Guardia Civil, bomberos, Protección Civil, 061, Cruz Roja, servicios sociales, comunidades autónomas colaboradoras y agricultores de la zona.

La UME mantiene su dispositivo, con tres secciones desplegadas. Sus unidades trabajarán en coordinación con la dirección técnica en los sectores de mayor prioridad, entre ellos el sector 3, el sector 5 y la zona próxima a Luesia, con capacidad de actuación en caso de que fuera necesario reforzar la defensa del núcleo urbano.

La Guardia Civil mantiene su dispositivo de tráfico, seguridad y apoyo operativo. El equipo PEGASO ha trabajado durante la noche en el seguimiento de las lenguas de fuego y ha realizado transmisión de vídeo en directo al Puesto de Mando Avanzado de Farasdués para facilitar la toma de decisiones sobre la evolución del flanco izquierdo.

Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza mantienen medios en Asín y Malpica, así como recursos preparados para actuar donde sea necesario a lo largo de la mañana. Efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza trabajaron durante la jornada de ayer en Malpica y Luesia, donde colaboraron en la protección del casco urbano y en la inspección de explotaciones ganaderas y continúan hoy con trabajos en la zona.

También continúan colaborando agricultores con tractores y maquinaria agrícola, especialmente en zonas como Biota, Uncastillo y Luesia, siempre bajo coordinación del operativo.

Población y protección civil

Continúan evacuadas las localidades de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo. Las personas realojadas permanecen atendidas en Ejea de los Caballeros y en los recursos habilitados. «El preaviso significa que el 112 llama a los alcaldes para poner en prevención al municipio ante un posible aviso de confinamiento o desalojo. Son medidas de protección civil para anticiparnos a cualquier cambio de viento y preservar siempre el bien más valioso, que es la vida de las personas», ha explicado el consejero y recoge Europa Press.

Protección Civil mantiene el seguimiento de los núcleos próximos al incendio. Continúan en preaviso Lobera de Onsella, Isuerre, Longás, Biel y Fuencalderas, que ya fueron advertidos durante la jornada de ayer. Además, se va a trasladar un preaviso preventivo a otros municipios del entorno que podrían verse afectados por la evolución del incendio, para que estén preparados ante una posible evacuación.

En Biota se han llevado a cabo trabajos preventivos de labrado en torno al municipio, que pueden contribuir a mejorar la protección en caso de aproximación del fuego. Se mantienen los convoyes controlados para necesidades puntuales de vecinos que tengan que acceder a los pueblos, siempre acompañados y con autorización. Los servicios sociales, Cruz Roja, el IASS y los equipos de atención psicosocial continúan trabajando con las personas evacuadas.

La Comarca de Cinco Villas, el Ayuntamiento de Ejea y el Gobierno de Aragón trabajan también en alternativas de alojamiento para aquellas personas que necesiten mejores condiciones de descanso. Además, se va a reforzar el número de auxiliares en la residencia de Zaragoza donde se encuentran los mayores procedentes de las residencias evacuadas. Desde el IASS se ha trasladado que los residentes están atendidos y que la situación en la residencia habilitada funciona correctamente.

Asimismo, se recuerda a la ciudadanía que evite desplazarse este fin de semana a las zonas próximas al incendio salvo en caso de estricta necesidad.

Carreteras, suministro eléctrico y comunicaciones

Permanecen cortadas varias carreteras: la A-1204, entre Farasdués y Luesia; la A-1202, entre Layana y el cruce con la A-1203, en Biel; la CV-813, entre Asín y Orés; la CV-841, entre Sos del Rey Católico y Uncastillo; la CV-850, entre Malpica de Arba y Uncastillo; y la ZP-1301, entre Biota y Uncastillo, entre los puntos kilométricos 6 y 21,5.

Endesa ha informado de que todos los clientes y municipios afectados cuentan con suministro. La compañía mantiene equipos desplegados en la zona. Telefónica trabaja en la recuperación de las comunicaciones tras los daños registrados en el repetidor de Uncastillo. Está prevista la llegada de una unidad móvil para mejorar la cobertura en la zona.

La previsión meteorológica apunta a una jornada complicada por los cambios de viento. Hasta primeras horas de la tarde predominarán los vientos de componente sur y sudeste, que irán rolando a suroeste. Se esperan rachas de hasta 30 kilómetros por hora.

A partir de última hora de la tarde, entre las 19.00 y las 21.00 horas, se prevé un nuevo cambio a viento de norte, con rachas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, aunque previsiblemente con menor intensidad que en la jornada anterior. Durante la madrugada el viento tenderá a ser más flojo.

La humedad relativa ha recuperado durante la noche, con valores de entre el 70 % y el 80 %, pero volverá a descender durante las horas centrales del día hasta el entorno del 20%. Las condiciones de insolación, temperatura y la propia actividad del incendio pueden favorecer fenómenos convectivos asociados al fuego.