Cerca de 6.000 hectáreas han ardido en el incendio de Guadalajara

Terreno quemado este viernes por el incendio en La Mierla, Guadalajara. Rafael Martín | EUROPAPRESS

Unas 6.000 hectáreas han ardido en el incendio forestal que desde el jueves se mantiene activo en la provincia de Guadalajara. Una cifra que aumentará antes de su extinción ya que «las condiciones meteorológicas están siendo adversas», según ha informado este sábado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, que ha pedido públicamente prudencia a la población para que estos fuegos no se repitan este verano.

La evolución de las llamas también ha obligado a evacuar más municipios y ya son doce las localidades de esta provincia cuyos vecinos -unos 600- han tenido que abandonar sus casas «aunque en su mayoría se trata de segundas residencias y han podido regresar a sus domicilios habituales», indicó el delegado del Gobierno en esta comunidad. Los demás han sido acogidos en el polideportivo de Humanes (Guadalajara). En concreto, los municipios desalojados son Arroyo de Fraguas, Zarzuela de Jadraque, Ordiel, Las Navas de Jadraque, La Mierla, Muriel, Umbralejo, Semillas, La Nava de Jadraque, Almiruete, Palancares y Monasterio.

«El objetivo es proteger a las poblaciones independientemente de minimizar el daño a este espacio protegido que es fundamental para el desarrollo socioeconómico del Parque Natural de la Sierra Norte», informó al respecto la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, que también destacó la dificultad para controlar este fuego debido las condiciones meteorológicas adversas por los fuertes vientos y «a la orografía del terreno». Asimismo, se ha incrementado el número de carreteras cortadas en la comarca, que ya ascienden a una decena.

En los trabajos para intentar controlar este incendio forestal participan ocho brigadas helitransportadas, nueve brigadas terrestres, quince helicópteros, diez aviones anfibios, doce máquinas pesadas, doce agentes medioambientales y otros doce técnicos, junto a 20 bomberos de la Diputación Provincial de Guadalajara con maquinaria pesada, 100 soldados y 36 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 18 agentes de la Guardia Civil y 80 voluntarios de Protección Civil.

El incendio y Vox

Este fuego ha generado también otro incendio, de índole político, ya que las investigaciones apuntan a un agricultor que estaba trabajando con una cosechadora como responsable de lo ocurrido. Este agricultor ha resultado ser el alcalde de Robledillo de Mohernando (Guadalajara), Rubén Marchamalo, de Vox, quien en un comunicado público ha afirmado: «Los agricultores y ganaderos no somos delincuentes». En su opinión, se está atacando al mundo rural «injustamente con noticias falsas, desinformación o leyes alejadas de la realidad del campo».

También la dirección de su partido en Castilla-La Mancha ha salido en defensa de su alcalde. Iván Sánchez, portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, declaró que el PSOE «utiliza la maquinaria del fango para criminalizar a la gente del campo y este alcalde disponía de todos los permisos para cosechar».

Según este dirigente de Vox, la Junta de Castilla-La Mancha es la culpable de estos incendios «por su desidia e incompetencia pues hace un año denunciamos el peligro extremo que corría esta zona de Guadalajara por la acumulación de combustible vegetal seco y la ausencia de cortafuegos».