El fuego avanza sin control en Guadalajara y calcina 9.000 hectáreas

Extensión forestal quemada por el incendio, a 18 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara. Mateo Lanzuela | EUROPAPRESS

La provincia de Guadalajara vive días de máxima tensión por el incendio originado en el municipio de La Mierla y que ha devorado ya 9.000 hectáreas. Un 90 % de esta superficie pertenece al parque natural Sierra Norte. Un total de 15 municipios han sido evacuados. La medida afecta a unos 700 vecinos, aunque el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, aseguró que la mayoría de viviendas son de segunda residencia. Los desalojados sin alternativa para pasar la noche durmieron en el polideportivo de Humanes.

Los presagios no son positivos porque las condiciones meteorológicas no acompañan del todo. Vientos de más de 30 kilómetros por hora provocan una evolución complicada y extrema del fuego. Al menos 308 profesionales trabajan en controlar este incendio, que ha desatado a su vez una polémica en el apartado político por su supuesto origen. Las primeras investigaciones lo atribuyen a la acción de una cosechadora con la que trabajaba el alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo, de Vox. El regidor aseguró que se criminaliza así al mundo rural, al que se ataca «injustamente con noticias falsas, desinformación y leyes alejadas de la realidad del campo».

Optimismo en Zaragoza

La situación es ahora más optimista en Orés, en la comarca zaragozana de Cinco Villas. El incendio, originado el miércoles y que calcinó ya 16.000 hectáreas, presenta condiciones favorables para que este domingo sea finalmente perimetrado. «No está descontrolado como en días pasados», destacó el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, según recoge Efe. El fuego deja un panorama devastador en esta comunidad. Es el segundo más grave de toda la historia de Aragón. Al menos 450 profesionales en labores de extinción siguen combatiendo este fuego, aunque ya se da por hecho que los cinco municipios con mayor riesgo ya están seguros. También se logró con éxito defender el paisaje natural cercano de Sierra de Santo Domingo.

Siguen cortadas ocho carreteras y dos líneas eléctricas, para lo que se han instalado generadores, mientras que el viernes también hubo un problema con un repetidor de telefonía.

El viento, nuevamente, será un factor clave en la evolución de las llamas. Los servicios de emergencia siguen pendientes de posibles cambios para tomar nuevas medidas preventivas.