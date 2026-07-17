La UCO desvela que Cerdán intentó comprar un piso de casi un millón con las mordidas a Servinabar
MADRID / COLPISA
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Los investigadores elevan a 323.000 euros los beneficios ilícitos para él y su familia, y revelan que el exdirigente del PSOE dejó de sacar dinero del cajero cuando Ábalos llegó al ministerio17 jul 2026 . Actualizado a las 15:53 h.
Santos Cerdán y su mujer intentaron adquirir en el 2021 una vivienda de casi un millón de euros en Madrid a través de Servinabar, la sociedad que la Guardia Civil considera el canal por el que