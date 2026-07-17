La mujer de Cerdán también cobró sin trabajar

Melchor Sáiz-Pardo / Javier Arias Lomo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Francisca Muñoz, esposa del exdiputado socialista Santos Cerdán.
Francisca Muñoz, esposa del exdiputado socialista Santos Cerdán. Borja Sánchez-Trillo | EFE

La UCO sostiene que una sociedad del entorno de Antxon Alonso utilizó una contratación laboral aparente para hacer llegar a Francisca Muñoz unos 1.300 euros mensuales

17 jul 2026 . Actualizado a las 15:52 h.

Jésica Rodríguez, la examante de José Luis Ábalos, no es la única pareja del caso Koldo que cobró sin trabajar. Francisca Muñoz, la esposa de Santos Cerdán popularmente conocida como Paqui, recibió 18.780 euros de una

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