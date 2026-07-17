La mujer de Cerdán también cobró sin trabajar
MADRID / COLPISA
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La UCO sostiene que una sociedad del entorno de Antxon Alonso utilizó una contratación laboral aparente para hacer llegar a Francisca Muñoz unos 1.300 euros mensuales17 jul 2026 . Actualizado a las 15:52 h.
Jésica Rodríguez, la examante de José Luis Ábalos, no es la única pareja del caso Koldo que cobró sin trabajar. Francisca Muñoz, la esposa de Santos Cerdán popularmente conocida como Paqui, recibió 18.780 euros de una