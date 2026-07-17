La mujer de Cerdán también cobró sin trabajar

Francisca Muñoz, esposa del exdiputado socialista Santos Cerdán. Borja Sánchez-Trillo | EFE

Jésica Rodríguez, la examante de José Luis Ábalos, no es la única pareja del caso Koldo que cobró sin trabajar. Francisca Muñoz, la esposa de Santos Cerdán popularmente conocida como Paqui, recibió 18.780 euros de una