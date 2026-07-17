La directora de la Guardia Civil dice sentirse víctima de la «trama» de Cerdán y niega haber colaborado con ella

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, llega de nuevo este viernes a la Audiencia Nacional. Mariscal | EFE

La directora de la Guardia Civil ha declarado este viernes ante el juez Santiago Pedraz como investigada en el caso de Leire Díez y ha asegurado sentirse una víctima de la «trama» de las «cloacas» organizada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Mercedes González, a quien el magistrado le atribuye presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, ha tratado de marcar distancias con la presunta organización que buscaba desestabilizar procesos judiciales que afectaban al Gobierno, al PSOE o al entorno de Pedro Sánchez.

La directora general se ha reafirmado punto por punto en la misma versión que ya ofreció ante el Senado, insistiendo en que Leire Díez jamás le pidió que obstaculizara investigación alguna y desvinculándose por completo de cualquier red de espionaje o sabotaje. Además, ha relatado ante el juez que, de los tres encuentros que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dice que mantuvo con la exmilitante y «fontanera» del PSOE, solo reconoce dos, ya que el tercero —cuando Díez fue multada— no consta en su agenda.

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Respecto a las dos reuniones que sí admite, González las ha enmarcado en la estricta normalidad. Sobre el primer encuentro, ha explicado que Leire Díez se le presentó simplemente como una periodista freelance y que el motivo de la cita fue felicitarla por su reciente nombramiento al frente de la institución armada, un cargo que la propia González llegó a describir durante el interrogatorio como un «regalo de la vida».

No obstante, y según lo narrado por la propia González ante Pedraz, el escenario cambió drásticamente en la segunda cita. Fue en ese momento cuando Díez sacó a colación el nombre del comandante Rubén Villalba —investigado en el caso Koldo— para pedirle ayuda respecto a su delicada situación. González sostiene que, en cuanto escuchó mentar al imputado, cortó en seco a su interlocutora.

La directora de la Guardia Civil, que estaba citada para ayer pero cuya comparecencia tuvo que posponerse ante la extensión de la declaración del director operativo de la Guardia Civil (DAO), fue imputada después de que UCO apuntara en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con la exmilitante socialista: el 30 de septiembre y el 20 de diciembre del 2024 y el 2 de abril del 2025.

Tras la última cita, Leire escribió al abogado Ismael Oliver, imputado como supuesto miembro de las cloacas: «Ayer no estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo aumentando esa vía». Oliver respondió que esperaba «parar el linchamiento» y enfrentarse «con cierta igualdad de armas».

Díez sobre Mercedes González: «Es de mi confianza»

La UCO incorporó un audio del 10 de diciembre del 2024 en el que Díez anunció que su «siguiente conversación» sería con la directora y añadió: «Es de mi confianza». Entre sus anotaciones aparecieron «armar lo que quiero hacer con la UCO a nivel administrativo» e «Investigación interna G.C. para filtraciones». La tesis policial es que pretendía aprovechar esa relación para impulsar actuaciones internas contra la unidad.

El núcleo de la imputación de González y de Llamas se sitúa en mayo del 2025. La Jefatura de Información remitió el 29 de abril al DAO una nota que alertaba de una «agresiva campaña de desinformación» para destruir la credibilidad de la UCO, señalaba a Leire y Santos Cerdán y afirmaba que González conocía la operación. Fiscalía y acusación popular sostienen que Llamas retuvo esa alerta hasta el 8 de mayo, cuando el jefe de Policía Judicial le presentó otra nota similar elaborada por la UCO.

El 9 de mayo, Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García y también encausada como miembro de la cloaca pidió a Leire que enviara a Mercedes una información sobre las diligencias contra Koldo: «Pásaselo a Mercedes a ver qué opina». Díez respondió que acababa de hacerlo y añadió: «Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO». Dos días después, WhatsApp registró un aviso compatible, según los agentes, con la eliminación de una conversación anterior y la activación del borrado automático cada 24 horas.

Leopoldo Puente se opuso «de forma tajante» a la orden de Llamas

A las 11.30 de ese 11 de mayo, Llamas encargó al general Antonio Cortés una información reservada sobre la filtración de mensajes de Ábalos y Sánchez. Los mandos advirtieron de que no podía proceder de la UCO porque aún no había intervenido los dispositivos del exministro. Cortés consultó a los jueces afectados. Ismael Moreno no puso objeciones si la pesquisa no interfería en su procedimiento. Leopoldo Puente se opuso «de forma tajante» y avisó de que abriría diligencias contra el instructor y quien hubiera dado la orden. Llamas dispuso entonces el cierre.

Llamas, por su parte, rechazó de plano ayer la tesis del juez y de las acusaciones al negar categóricamente haber ejercido cualquier tipo de presión sobre la UCO. No obstante, sí que admitió que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le llamó para preguntarle por qué había aparecido un correo de Begoña Gómez en un informe emitido por la UCO sobre el caso del hermano de Pedro Sánchez.

En concreto, Llamas relató que fue González quien se interesó y le llamó por la aparición de un correo electrónico de Begoña Gómez en un informe que la UCO estaba elaborando sobre el hermano de Pedro Sánchez. Tras ello, el número dos del cuerpo telefoneó al entonces jefe de la Jefatura de Policía Judicial, el general Alfonso López Malo, y le ordenó que averiguara qué había ocurrido y por qué ese email figuraba en el informe sobre el hermano de Sánchez. López Malo devolvió la llamada al DAO poco después, pero la explicación que le ofreció resultó, a ojos de Llamas, «poco clara». La tensión aumentó de inmediato cuando, acto seguido, fue el propio Marlaska quien llamó directamente a Llamas para interesarse por la misma cuestión.

González ya negó en el Senado cualquier interferencia. «No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la UCO», afirmó. Describió las citas con Leire como cafés breves de carácter personal o profesional y sostuvo que «nunca» le pidió frenar investigaciones. Admitió que Díez planteó que el comandante Rubén Villalba recuperara su destino, pero aseguró que rechazó la petición por su situación judicial y que «jamás» volvió a verla. También afirmó que no controlaba «a nadie por la puerta de atrás» y que reunió a los mandos de la UCO para trasladarles su «absoluto apoyo humano y personal».