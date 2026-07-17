Manuel Llamas, una hoja de servicio inmaculada, ahora cuestionada por el caso Leire
MADRID / COLPISA
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El director adjunto operativo de la Guardia Civil, que llegó a dirigir la UCO, se curtió en la lucha antiterrorista y en la Casa del Rey antes de ser imputado por conspirar contra su propia gente17 jul 2026 . Actualizado a las 13:14 h.
En enero del 2024, durante la toma de posesión de Manuel Llamas como director adjunto operativo de la Guardia Civil, Fernando Grande-Marlaska eligió dos expresiones que hoy suenan crueles: trayectoria «intachable» y «absoluta neutralidad política». Llamas