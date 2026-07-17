Manuel Llamas, una hoja de servicio inmaculada, ahora cuestionada por el caso Leire

El teniente general y director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, en una imagen de archivo. GINER | EFE

En enero del 2024, durante la toma de posesión de Manuel Llamas como director adjunto operativo de la Guardia Civil, Fernando Grande-Marlaska eligió dos expresiones que hoy suenan crueles: trayectoria «intachable» y «absoluta neutralidad política». Llamas