Manuel Llamas, una hoja de servicio inmaculada, ahora cuestionada por el caso Leire

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El teniente general y director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, en una imagen de archivo.
El teniente general y director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, en una imagen de archivo. GINER | EFE

El director adjunto operativo de la Guardia Civil, que llegó a dirigir la UCO, se curtió en la lucha antiterrorista y en la Casa del Rey antes de ser imputado por conspirar contra su propia gente

17 jul 2026 . Actualizado a las 13:14 h.

En enero del 2024, durante la toma de posesión de Manuel Llamas como director adjunto operativo de la Guardia Civil, Fernando Grande-Marlaska eligió dos expresiones que hoy suenan crueles: trayectoria «intachable» y «absoluta neutralidad política». Llamas

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